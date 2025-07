Hôpital de Saint-Cyr-au-Mont‑d’Or : l’ex-directeur désavoué par la justice et un rapport salé

Sale mois de juin pour Jean‐Charles Faivre‐Pierret. Directeur de l’hôpital psychiatrique de Saint-Cyr-au-Mont‑d’Or de 2012 à 2022, débarqué par l’Agence régionale de santé (ARS) dans un contexte particulièrement tumultueux et controversé, celui‐ci a, coup sur coup, subi un revers en justice puis été lourdement épinglé par la Chambre régionale des comptes (CRC) d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Avant d’entrer dans les détails de ces dernières avanies, un rapide résumé s’impose. Le 15 novembre 2022, l’ARS place sous administration provisoire ce grand établissement public dédié à la santé mentale, qui compte 350 lits et couvre l’ouest et le nord du département du Rhône. Mediacités et Le Monde révèlent alors le lourd climat social qui règne au sein de l’hôpital. En cause, d’après un