Bruno Bernard prend (aussi) le volant des transports en commun lyonnais

Terminus pour l’ancienne équipe. Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard (EELV) a été élu lundi 7 septembre président du Sytral, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération lyonnaise et du département du Rhône. Il succède à Fouziya Bouzerda, en poste depuis 2017.

Le patron du Grand Lyon s’arroge ainsi une deuxième casquette éminemment stratégique, le développement des transports en commun figurant parmi les priorités de la nouvelle majorité écologiste et de ses alliés de gauche. Dès son élection en juillet, Bruno Bernard avait confirmé à Mediacités son intention de cumuler la présidence de la Métropole avec celle du Sytral. Depuis la création de l'institution, seul Gérard Collomb, en 2015 et pour quelques mois seulement, s'était retrouvé dans la même situation.

« On aurait pu faire plus »

Cette entorse au principe de non-cumul des mandats prôné par les écologistes pourrait n’être que provisoire. Bruno Bernard pourrait ainsi se contenter de mettre le Sytral sur de nouveaux rails, avant de laisser la place à un autre membre de la majorité. « J’ai pris la présidence car la mobilité est essentielle au développement du territoire », a-t-il fait valoir, en rappelant que les seuils de pollution de l’air avaient été dépassés plus de quarante jours en 2019.

Lors de sa prise de parole, Bruno Bernard a salué les réalisations de ses prédécesseurs, tout en prenant soin de marquer sa différence. « 1,4 milliard d’euros ont été investis ces cinq dernières années. Je pense qu’on aurait pu faire plus », a-t-il . . .