Prisons : un indice pour comparer les conditions carcérales d’un pays à l’autre

Ce sont des endroits soustraits au regard du grand public, de plus en plus relégués, en France, aux confins de nos agglomérations (comme celle de Corbas, dans l'Est lyonnais)… Que se passe-t-il dans les prisons ? Depuis trois ans, via sa plateforme en ligne, l’association lyonnaise Prison Insider, reconnue d’intérêt général, documente les conditions d’incarcération à travers le monde. Taux d’occupation, durée moyenne de détention, conditions sanitaires, respect ou non des droits des prisonniers… Pays par pays, la petite équipe de cinq salariées, basée à la Duchère, établit des fiches fouillées, complétées par des témoignages et par un suivi de l’actualité carcérale. Mais Prison Insider compte aller plus loin.

L’association cofondée par Bernard Bolze (qui avait auparavant fondé l’Observatoire international des prisons) s’est attelée à la création