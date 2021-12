Cimetières, finances, cours d’école et food trucks au menu du conseil municipal de Lyon

Le dernier de l’année. Ce jeudi 16 décembre, les élus de la ville de Lyon se réuniront pour l’ultime conseil municipal de 2021. À quoi faut-il s’attendre ? Mediacités a consulté les 120 projets de délibération qui seront débattus – dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, nous les publions ci-dessous. Voici les dossiers qui ont retenu notre attention :

Il sera à plusieurs reprises question du commerce de la mort pendant ce conseil municipal. La délibération n°2021/1388 propose ainsi aux élus de revoir à la hausse les tarifs des cimetières de la ville de Lyon. La collectivité cherche à compenser la suppression des taxes funéraires sur les convois d’inhumations ou de crémations, un manque à gagner de 220 000 euros, et ce sont les familles des défunts qui passeront à la caisse.

Les prix des concessions seront augmentés, entre 1 % et 85 % selon la durée, la ville incitant à choisir des concessions courtes (de quinze ou trente ans) dans un contexte de « raréfaction du terrain disponible dans les cimetières ». Concrètement, à partir du 1er janvier 2022, un emplacement de 2 mètres carrés coûtera 525 euros pour quinze ans, 1 315 euros pour trente ans, 3 150 euros pour cinquante ans ou encore 12 950 euros à perpétuité. Les conseillers municipaux auront par ailleurs à approuver ou non la création d’une chambre funéraire par la société Funécap Sud Est, au 94, boulevard Pinel, dans le 3e arrondissement. Soit au cœur du secteur des hôpitaux (Edouard-Herriot, Louis-Pradel, Le Vinatier…).

Ce sera le gros morceau de ce conseil municipal. La première adjointe Audrey Hénocque, chargée des finances, présentera le rapport d’orientations budgétaires pour 2022. Ce document, qui mêle quantité d’informations sur la santé financière de la collectivité (structure de la dette, réalisation des engagements pluriannuels, évolution prospective des effectifs, futures dépenses…), sert de base au futur débat d’orientations budgétaires.

On y apprend que la majorité confirme son intention de recourir à l’emprunt (à hauteur de 20 %) pour financer des dépenses d’équipement. Selon les projections, l’encours de la dette s’établirait ainsi, à la fin du mandat en 2026, à 565 millions d’euros contre 400 millions d’euros au 31 décembre 2020. Résultat, la capacité de désendettement de la ville, qui correspond au temps nécessaire pour rembourser l’intégralité des emprunts si la ville y consacre toute son épargne brute, passerait de 4,7 ans (prévision pour 2021) à 9,3 ans. « Un résultat justifié par l’effort de remise à niveau du patrimoine municipal et d’adaptation du nombre d’équipements au volume de la population », affirme la majorité dans la délibération n°2021/1288.

Il ne devrait toutefois pas laisser de marbre les opposants de Grégory Doucet, dont Gérard Collomb. L’ancien maire s’alarme régulièrement que ses successeurs mettent à mal son héritage gestionnaire. La capacité de désendettement de la ville a pourtant déjà côtoyé de tels sommets : c’était en 2008, au début du deuxième mandat d’un certain… Gérard Collomb.

Sus au goudron ! C’était une promesse de campagne de Grégory Doucet : désimperméabiliser les cours d’école. Par petites touches, la mairie s’y attelle. Exemple ce jeudi 16 décembre avec le groupe scolaire Joliot Curie, dans le 5e arrondissement de Lyon. À la faveur d’un programme de rénovation, les écoles maternelles et primaires ainsi que la crèche du site verront leurs cours végétalisées. Le montant total des travaux (rénovation thermique et végétalisation) s’élève à 2,8 millions d’euros.

Reverra-t-on des food trucks sur la place Gabriel-Péri, au cœur de la Guillotière, comme lors de la dernière Fête des Lumières ? Le conseil municipal doit voter ce jeudi (c’est la délibération n°2021/1401) une enveloppe de 100 000 euros pour des « travaux d’électrification pour emplacements de food trucks » à réaliser d’ici à la fin du mandat, en 2026. Où cela précisément ? La ville ne le dit pas encore. Une étude est en cours pour déterminer les lieux qui présentent les « meilleures opportunités »

Pendant leur campagne électorale, les écologistes avaient formulé la promesse d’appliquer la réglementation Airbnb, à savoir limiter à 120 jours par an la location des appartements ou maisons présents sur la plateforme. La délibération n°2021/1392 devrait leur fournir un outil précieux pour cela...

La ville de Lyon souhaite expérimenter un dispositif d’échanges de données entre les communes et les plateformes de locations de meublés (Airbnb mais aussi Booking, Abritel ou Smartrenting) mis en place par le ministère de l’Économie. Objectif : mieux réguler, à l’avenir, le phénomène Airbnb qui vide, dans certains quartiers (Vieux Lyon, Croix-Rousse) des immeubles de leurs habitants. Reste à savoir si les géants de la location en ligne joueront bien le jeu, « cette expérimentation étant engagée sur la base du volontariat des plateformes intermédiaires de location, sur une durée limitée, et sans garantie de résultat », croit bon de souligner la ville, prudente, dans sa délibération.

Les délibérations en chiffres

120 délibérations, 455 pages de fichier pdf et quelques perles. En épluchant la prose des services de la ville de Lyon, on apprend ici et là des choses inédites, intéressantes ou intrigantes. Petit florilège.

60,32 euros. C’est la somme moyenne dépensée par les clients du Grand casino de Lyon, qui se trouve à la Cité internationale. Le groupe Partouche exploite cet établissement dans le cadre d’une délégation de service public qui court jusqu’en 2028. Ce jeudi, les élus auront à approuver son rapport annuel pour la saison 2019-2020. Crise sanitaire oblige, celui-ci se caractérise par des chiffres en baisse : 300 651 entrées pour la salle de jeux (-27,8 %), 7354 entrées pour la salle de poker (-26,3 %). Pour autant, les finances du casino, tirées par l’activité des machines à sous, restent plus que positives avec un résultat net de 2,6 millions d’euros. Et, pour la saison 2019-2020, la ville de Lyon prélèvera 3,7 millions d’euros sur le produit des jeux.

101 741 spectateurs. En 2020, la Halle Tony Garnier aura plus souffert de la crise du Covid-19 que le casino de Lyon [lire ci-dessus]. La fréquentation de la grande salle de Gerland a été divisée par quatre par rapport à 2019 (381 000 spectateurs). Conséquence, la régie municipale qui gère l’équipement accuse un déficit historique de 514 000 euros.

12 168 véhicules ont été mis à la fourrière, en 2020, à Lyon. Si vous êtes l’un des 12 168 propriétaires, vous trouverez sans doute le chiffre élevé, sachez toutefois qu’il ne permet pas à l’Entreprise gardiennage services (EGS), filiale du groupe Effia stationnement qui exploite ce « service » pour la ville, d’équilibrer ses comptes. « Les restrictions dues à la Covid-19 ont entraîné un effondrement de l’activité », note la délibération n°2021/1315. Conséquence, la collectivité a consenti un geste de 216 000 euros (réduction de loyers et remboursement de travaux) à son délégataire. Un dernier chiffre pour la route : en 2020, sur les 12 000 et quelque véhicules mis en fourrière, 1747 ont été détruits faute de signe de vie de leur propriétaire.

12 collaborateurs, pas plus. C’est le nombre maximum de personnes que peut compter le cabinet du maire de Lyon. « Dircab », « cheffe de cab’ », conseillers techniques ou politiques : Grégory Doucet a pourvu ces douze postes. S’ajoutent 21 collaborateurs répartis entre les 9 maires d’arrondissement. Un chiffre en augmentation - ils étaient jusqu’à présent 18 - mais en deçà du maximum légal, fixé à 26 et calculé en fonction de la population. Pourront étoffer leur équipe, les maires Olivier Berzane (8e), Yasmine Bouagga (1er) et Rémi Zinck (4e), tous membres de la majorité.