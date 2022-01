Budget participatif, salle Rameau et place du Bachut au menu du prochain conseil municipal de Lyon

1/ Budget participatif : 12,5 millions d’euros pour commencer

Six de plus que lors du précédent conseil municipal. Ce jeudi 27 janvier, les élus de la ville de Lyon voteront 126 délibérations. Parmi elles, le « budget primitif 2022 », c’est-à-dire les recettes et les dépenses prévues pour l’année (un jeu à somme nulle de très précisément 944 036 517 euros) ou encore la taxe foncière (spoiler : les taux 2022 seront les mêmes que ceux de l’an dernier). Dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, nous publions ci-dessous l’intégralité des projets de délibération. Après les avoir passés en revue, voici trois dossiers qui ont retenu notre attention :

Annoncé pendant la campagne électorale, voté à l’occasion de la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) en mars 2021, le budget participatif de la ville de Lyon entrera dans le dur à partir de mars prochain. La délibération n°2022-1457 en présente les montants et les modalités. Pour les premiers, quelques chiffres : le dispositif sera doté de 50 millions d’euros pour la durée du mandat, soit environ 4,2 % de l’enveloppe prévue pour les investissements. Sauf que… La moitié sera fléchée vers des projets déjà programmés. Autrement dit, seuls 25 millions d’euros seront réellement à la totale discrétion des citoyens. Sur ces 25 millions d’euros, une première tranche de 12,5 millions d’euros se partagera entre des projets à l’échelle des arrondissements (10,5 millions d’euros, répartis au prorata de la population de chaque arrondissement) et des projets à l’échelle de la ville (2 millions d’euros).

Les « Lyonnaises et les Lyonnais » seront invités à proposer leurs idées sur « une plateforme d’information et d’initiative citoyenne ». Après leur étude par les services de la collectivité, elles seront soumises à un vote « fin 2022 » pour une réalisation entre 2023 et 2024. Reste à voir si les administrés de Grégory Doucet s’empareront du dispositif. Pour cela, la ville compte jouer la carte de la proximité, en faisant des mairies d’arrondissement les courroies de transmission du budget participatif. Des « ateliers d’émergence » seront aussi proposés aux volontaires pour « structurer leurs idées ».

2/ Salle Rameau : ajustement financier

Vendredi 21 janvier, Grégory Doucet, flanqué de ses adjoints Sylvain Godinot (patrimoine) et Nathalie Perrin-Gilbert (culture), avait convié la presse à la salle Rameau pour présenter la renaissance de ce lieu culturel emblématique du 1er arrondissement - réouverture promise pour le deuxième semestre 2024. Ce jeudi 27 janvier, le conseil municipal est invité à valider les nouvelles conditions financières qui lient la collectivité à la Compagnie de Phalsbourg. L’ancienne majorité de Gérard Collomb avait confié à ce promoteur ce temple historique de la musique symphonique pour une durée de soixante ans, via un bail emphytéotique administratif.

« Compte tenu de la crise sanitaire et de son impact sur l’économie du spectacle vivant, la Compagnie de Phalsbourg s’est rapprochée de la ville de Lyon en vue d’ajuster certains paramètres du projet », expose la délibération n°2022-1516. Alors que les droits d’entrée pour le promoteur étaient jusqu’à présent fixés à 3 millions d’euros, ils sont ramenés à 2 million d’euros (la moitié due entre 2024 et 2026, le reste sur les cinquante-cinq années suivantes, à raison de 18 182 euros par an). La facture des travaux auxquels il s’engage est également allégée : elle passe de 14,5 millions d’euros à 12,5 millions d’euros.

3/ 8e arrondissement : le parking de la Maison de la Danse en sursis

C'est pour le moment une vaste esplanade en terre battue sans charme. Au détour d’une question des élus du 8e arrondissement, la ville de Lyon doit s’engager à végétaliser la place du Bachut, attenante à la Maison de la Danse, aujourd’hui utilisée comme parking. Les écologistes comptent organiser, dès cette année, « une large concertation afin de revoir la configuration de ce carrefour extrêmement pollué de cinq rues ». Le projet devrait inclure également le parvis de la mairie d’arrondissement voisine.

Les délibérations en chiffres 126 délibérations, 442 pages de fichier PDF et quelques perles. En épluchant la prose des services de la ville de Lyon, on repère ici ou là des choses inédites ou surprenante. En voici trois. 345 euros. C’est le montant du forfait brut que toucheront les agents de la ville de Lyon qui seront mobilisés dans les bureaux de vote lors des prochaines élections présidentielle (10 et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin) pour chaque tour (16 heures de travail comptabilisées). D’après la délibération n°2022-1410, 700 agents environ sont nécessaires « au bon déroulement » de chaque journée de scrutin. 209 000 euros de subventions pour la saison 2021-2022. Si les années Collomb furent fastes pour le géant de l’événementiel Olivier Ginon (groupe GL Events), l’arrivée des écologistes aux manettes n’est pas synonyme de disette… Avec la délibération n°2022-1480, la ville votera une enveloppe de plus de 200 000 euros pour le fonctionnement de son club de rugby du Lou « au titre de ses missions d’intérêt général », dont la promotion du ballon ovale sur le territoire de l’agglomération. Un autre club sportif professionnel, l’Asvel féminin, détenu par un autre homme d’affaires, le basketteur Tony Parker, touchera lui aussi des subsides municipaux à l'occasion de ce conseil : 221 350 euros. 45 000 euros. C’est le montant de la subvention que la ville versera au journal Le Monde pour l’événement « Place de la République ». La délibération n°2022-1466 qui en fait état arrive un peu tard puisque cette journée de débats et de tables rondes organisée à l’hôtel de ville pour interroger la démocratie au XXIe siècle et « redonner goût et intérêt à la chose publique » a eu lieu… samedi dernier, le 22 janvier. Ce partenariat entre le quotidien du soir et la collectivité a offert à Grégory Doucet l’occasion de vanter sa vision de la « démocratie participative », dont le budget du même nom [lire plus haut], dans une interview publiée par Le Monde le 20 janvier.