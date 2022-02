Pollution de l’air : le double couac du maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet

De quoi parle-t-on ?

Zone à faibles émissions : la boulette des Verts

En politique, rien de pire que de perdre la main sur le calendrier. Ces derniers jours, le maire de Lyon Grégory Doucet (EELV) en fait l'amère expérience. En cause : deux couacs dans la gestion de l’ordre du jour des conseils municipaux. Résultat, l’exécutif a été contraint de re-convoquer les élus de la ville en urgence pour faire adopter une délibération « oubliée » lors du dernier conseil, tandis qu’un autre texte sera voté fin mars… pour rien [lire plus bas]. Les deux concernent pourtant un sujet majeur pour les écologistes lyonnais : la lutte contre la pollution atmosphérique.

Au bac, on appelle ça un oral de rattrapage. Un conseil municipal exceptionnellement court se tiendra ce jeudi 10 février. Les élus de la ville de Lyon n’auront à se prononcer que sur une seule et unique délibération qui porte sur l’extension de la Zone à faibles émissions (ZFE). Habituellement, l’ordre du jour de ces séances, qui peuvent se terminer tard dans la journée, comprend des dizaines de sujets, des grandes questions budgétaires aux subventions versées aux associations, comme Mediacités le relate pour chaque séance [lire ici le menu du dernier conseil municipal du 27 janvier]. La raison de cette séance express ? Un « oubli » de la majorité écologiste, relevé par Le Progrès

Le dossier de la ZFE, piloté par la Métropole de Lyon, vise à restreindre progressivement la circulation des véhicules les plus polluants dans l’agglomération [lire ici]. Depuis le 1er janvier 2021, la mesure concerne déjà les poids lourds et véhicules utilitaires professionnels. L’enjeu est d’étendre ces restrictions aux véhicules particuliers, en commençant par les plus émetteurs de particules fines et d'oxydes d'azote (Crit’Air 5 ou non classés) avant l’interdiction de l’ensemble des voitures diesel en 2026.

🚘🚘🚘 Quel périmètre ? Quelles aides ? Quels contrôles ? Point complet sur les prochaines étapes de la ZFE alors que le @grandlyon ouvre une concertation sur le sujet.https://t.co/yqTPfKuq7O — Mediacités Lyon (@MediacitesLyon) September 3, 2021

Fin décembre, la Métropole a demandé aux 59 communes qui la composent de voter un avis sur le projet avant le 22 février, afin qu’elle puisse ensuite adopter le texte au mois de mars. Problème : le sujet était absent lors du conseil municipal de Lyon du 27 janvier alors que l'assemblée suivante était programmée pour le 31 mars.

Pour rattraper sa boulette, l’équipe de Grégory Doucet a donc été contrainte d’organiser un conseil extraordinaire ce jeudi. Conséquence, les conseils des neuf arrondissements doivent eux aussi être réunis en amont. Une procédure assez lourde, alors qu’on sait par avance la majorité favorable au projet élaboré par leurs collègues écologistes du Grand Lyon.

Plan de protection de l'atmosphère : un vote pour rien

Fin de l’histoire ? Pas vraiment. Car une autre délibération est aussi passée à la trappe des derniers conseils municipaux, comme l’a également révélé Le Progrès. Il s’agit cette fois de l'étude du Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 2022-2027 concocté par la préfecture. Fin décembre, les services de l’Etat ont envoyé le document à la mairie en lui précisant qu’elle avait jusqu’au 25 mars 2022 pour leur transmettre l’avis du conseil municipal.

La ville de Lyon a bien programmé un débat sur le PPA… mais pour le conseil municipal du 31 mars, soit six jours après la date limite. Selon le code des collectivités territoriales, l’avis de la commune est considéré comme positif s’il n’est pas transmis à temps. Autrement dit : les conseillers municipaux voteront pour des prunes, puisque la préfecture ne tiendra pas compte de leur retour quoiqu’il arrive.

Qu’en disent les élus ?

Sollicité par nos confrères, Grégory Doucet a avancé plusieurs arguments pour expliquer ces retards. Pour la ZFE, le courrier de la Métropole - où siègent de nombreux élus lyonnais, dont le maire lui-même - serait arrivé « pendant les congés de Noël », ne permettant pas d’inscrire le sujet à temps. De plus, l’exécutif n’aurait pas voulu surcharger un conseil du 27 janvier, déjà bien rempli selon lui. Pour le PPA, la mairie indique que la préfecture « a été informée du nouveau calendrier délibératif » et que le plan a de toute manière été préparé « en concertation avec les services de l’Etat ». Une manière de minorer le couac.

« Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? »

Pas franchement convaincue, l’opposition dénonce un déni de démocratie flagrant et estime être privée de parole sur des sujets phares de la majorité écologiste. D’autant plus que, dans les deux cas, les élus avaient alerté l’exécutif depuis plusieurs semaines sur ces impératifs de calendrier. « On ne peut pas s'organiser sans arrêt au dernier moment », fustige ainsi Laurence Croizier, adjointe au maire du 6e arrondissement, interviewée par BFM Lyon.

« Y’a-t-il un pilote dans l’avion ? », s'interroge sur Twitter Pierre Oliver, maire (LR) du 2e arrondissement. Sur LyonMag.com, le nouveau patron de la droite lyonnaise donne le ton de la prochaine assemblée : « A la nullité s’ajoute la suffisance de ceux qui ne veulent jamais écouter leur opposition. » Si le conseil de jeudi s’annonce comme l’un des plus courts de la mandature, il ne sera sans doute pas le plus apaisé...