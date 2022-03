Sur la colline de Fourvière, un nouvel arbre condamné chez le patron du promoteur immobilier 6e Sens

Un dernier pour la route ? En juillet dernier, Mediacités consacrait une enquête à la coupe d’une trentaine d’arbres de la colline de Fourvière, en plein « Espace boisé classé » et secteur Unesco sauvegardé, par le promoteur immobilier Nicolas Gagneux (6Sens). En dépit de son projet architectural initial qui promettait « le respect du contexte historique et le respect du site », le PDG avait entrepris de réaménager le jardin de sa maison alors en construction, située dans la montée du Chemin neuf, en faisant table rase des marronniers, frênes et autres micocouliers qui le peuplaient.

Notre article avait fait beaucoup réagir, alors que, sur place, les voisins de Nicolas Gagneux espéraient pouvoir sauver les derniers spécimens de cette parcelle de la Balme, soit moins de dix sur la quarantaine recensés au moment de son achat. Las ! Comme repéré dans le bulletin municipal officiel, la ville de Lyon a délivré au promoteur, le 13 janvier dernier, l’autorisation d’abattre un nouvel arbre, un érable.

Un sacré trou dans la forêt qui recouvre la balme de Fourvière... Le promoteur immobilier Nicolas Gagneux (6e Sens) avait-il le droit de couper une trentaine d'arbres de Fourvière, en plein secteur sauvegardé et classé à l'Unesco ? #Lyon https://t.co/uWqYKNSlWK — Mediacités Lyon (@MediacitesLyon) July 5, 2021

L’été dernier, après nos révélations, la majorité écologiste de la mairie de Lyon avait déploré la coupe de ce petit bois de Fourvière. « Nous n’aurions pas donné cette autorisation en l’état », déclarait, à France 3, l’adjoint chargé de la biodiversité Nicolas Husson. Le projet d’abattage de Nicolas Gagneux avait pourtant bien obtenu le feu vert implicite de la collectivité : le dossier de déclaration préalable des travaux, déposé quelques jours avant l’installation de l’équipe de Grégory Doucet à l’hôtel de ville, était passé sous les radars politiques, or, l'absence de réponse après l'expiration d'un délai d'un mois vaut accord tacite.

Maladie de la suie

Cette fois-ci, rien de tel. « Depuis cette histoire avec Nicolas Gagneux, nous avons mis en place un dispositif d'alerte au sein du service d'urbanisme appliqué : dès qu'une demande d'abattage d'arbres est déposée dans un Espace boisé classé, elle remontent automatiquement jusqu’aux élus, en l’occurrence l’adjoint à l'urbanisme Raphaël Michaud et moi-même », confie Nicolas Husson.

« L’érable en question présentait des risques sanitaires - il était atteint de la maladie de la suie [causée par un champignon] - et n’était plus stable selon le diagnostic fourni par le propriétaire, poursuit l’élu. Bref, nous ne nous sommes pas opposés à son abattage, mais j’avais fait réaliser au préalable une contre-expertise par les services verts de la Ville. »

L'arbre a-t-il depuis été tronçonné (la durée de validité d'une déclaration préalable de travaux est de trois ans) ? Contacté, Nicolas Gagneux n’a pas répondu à notre sollicitation. En juillet dernier, il avait assuré ne pas vouloir « jouer les Attila » et promettait de replanter de nouvelles essences (cerisiers, épicéas) dans son jardin. « Du boisement d'origine, il ne reste plus que quelques ailantes et un acacia en bordure du terrain, déplore Nicolas Husson. C’est désolant. »