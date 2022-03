Zone à faibles émissions, RSA jeunes et « Only Lyon » au menu du prochain conseil métropolitain du Grand Lyon

Le Grand Lyon est-il gouverné sans feuille de route ? Nul doute que la question s’invitera en ouverture du prochain conseil métropolitain du 14 mars. Le groupe de Louis Pelaez et Gérard Collomb vient de piéger la majorité de Bruno Bernard en réclamant, via la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), la liste des projets de la Programmation pluriannuelle des investissements (PPI) avec leurs montants. L’autorité administrative a répondu aux opposants que le président de la Métropole l’avait informé que « ce document n’exist[ait] pas ».

« Les Verts sont à la fois approximatifs et incompétents », triomphe Louis Pelaez dans un communiqué. Dans le détail, la Cada le renvoie à une délibération votée en janvier 2021 qui précise domaine par domaine (habitat, éducation, culture…) la répartition de la PPI et aux courriers envoyés par la Métropole aux maires des 59 communes les informant des opérations envisagées dans leurs territoires. Mais ces informations éparses ne figurent donc pas, de l’aveu même de Bruno Bernard à la Cada, sur un seul et même document.

En attendant une PPI en bonne et due forme, les 150 élus du Grand Lyon auront à voter, ce 14 mars, 113 projets de délibération. Dans un souci de transparence et d’accès public aux documents administratifs [lire l’encadré à la fin de notre article], Mediacités les publie ci-dessous en intégralité. Parmi eux, voici les dossiers qui ont retenu notre attention :

1/ Zone à faibles émissions : au tour des particuliers

« ZFE 5+ », c’est le nom, un brin barbare, de la nouvelle étape de la Zone à faibles émissions (ZFE) que le Grand Lyon doit entériner. Elle vise à interdire le cœur l’agglomération (Lyon, Caluire-et-Cuire et les parties à l’ouest du périphérique de Bron, Villeurbanne et Vénissieux) aux véhicules classés Crit’Air 5 ou non classés dès le 1er septembre prochain. Seront concernés les voitures diesel immatriculées avant 2001 et les essence avant 1997.

Jusqu’à présent, la ZFE ne ciblait que les véhicules professionnels (véhicules utilitaires légers et poids lourds). Son « amplification » concernera donc aussi les voitures des particuliers. Pour qu’elle ne devienne pas une « Zone à forte exclusion », comme le redoutent les opposants de Bruno Bernard, la Métropole prévoit de compléter l’éventail d’aides financières de l’Etat (bonus écologique, prime à la conversion, microcrédit) : des enveloppes de 1000 à 2000 euros pour les ménages les plus modestes seront proposées pour l’achat d’une voiture électrique ou Crit’Air 1 contre la mise au rebut d’une Crit’Air 5.

Pour atténuer le choc social de la ZFE, des dérogations pourront être accordées jusqu’en décembre 2023, toujours sous conditions de revenus, à ceux qui ont acquis récemment une Crit’Air 5. Reste à voir si les dispositifs seront suffisants pour troquer une vieille R21 contre une Zoé…

La date 1er janvier 2023. Si la nouvelle phase de la ZFE entrera en vigueur à partir du 1er septembre prochain, elle sera assortie d’une « phase de contrôle pédagogique de quatre mois », selon le jargon administratif de la délibération 2022-0989. En clair, vous pourrez rouler avec une Crit’Air 5 dans le cœur de l’agglomération sans risquer d’amende jusqu’au 1er janvier 2023.

2/ Vélos : la Métropole, toujours plus généreuse avec les cyclistes

Des quatre au deux roues. Les élus du Grand Lyon seront invités à approuver de nouvelles aides financières pour l’acquisition de vélos cargos, vélos électriques, vélos pliants ou vélos d’occasion reconditionnés. Une condition : l’achat de ces bicyclettes devra être effectué auprès d’un commerce implanté dans la Métropole. Sont donc exclus du dispositif les commandes sur Internet.

Pour les vélos classiques d’occasion, l’aide forfaitaire s’élèvera à 100 euros. Pour les vélos cargos, elle pourra aller jusqu’à 800 euros (contre 500 euros jusqu’à présent) dans la limite de 50 % du prix d’achat et à condition d’afficher un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 100 euros.

Le chiffre 17 000. C’est le nombre de dossiers adressés à la Métropole en 2020 pour solliciter une aide à l’achat d’un vélo. Tous n’ont pas été encore traités. La collectivité en avait reçus environ 1200 par an en 2018 et 2019.

3/ RSJ : la myriade d’associations du RSA jeunes

De la dentelle… Au détour de la délibération 2022-1005, on découvre le mécanisme du Revenu solidarité jeunes (RSJ), ce dispositif instauré par Bruno Bernard (c’était une promesse de campagne) et qui correspond à un RSA pour les 18-25 ans. Il repose sur une myriade d’associations et de missions locales chargées d’instruire les dossiers et d’assurer le suivi des bénéficiaires. On y retrouve Acolea, Le Mas ou encore Habitat et humanisme. Sur la base d’une somme de 400 euros par an et par jeune, la Métropole propose de subventionner ces partenaires - ils sont 16 en tout - pour un total de 488 400 euros pour 2022.

Le chiffre 611. C’est le nombre de moins de 25 ans qui ont bénéficié du Revenu solidarité jeunes (300 ou 400 euros par mois selon les cas) au 31 décembre 2021, huit mois après sa mise en œuvre. À son lancement, les services de la Métropole estimaient à 2000 le nombre de bénéficiaires potentiels. On est donc encore loin du compte.

4/ Aderly : la baisse de subvention confirmée

La décision avait fait bondir Gérard Collomb. En mars 2021, lors d’un précédent conseil métropolitain, l’ancien patron de la Métropole s’était ému que les écologistes rabotent de 5 % la subvention de fonctionnement attribuée à l’Aderly, l’agence de développement de la région lyonnaise chargée de faire rayonner le territoire et d’y attirer des entreprises [(re)lire aussi notre enquête : Les écologistes du Grand Lyon veulent-ils la peau de l'Aderly ?]. « C’est un mauvais signal, avait tancé l’ancien baron. Il ne faut pas aller vers la décroissance. » A l’époque, les écologistes avaient justifié une enveloppe à la baisse par les annulations de déplacements et d’événements dus au Covid-19.

Un an plus tard, le financement de la structure revient à l’ordre du jour et le montant de la subvention, 2,1 millions d’euros, reste le même qu’en 2021. À cette somme, il convient d’ajouter 1,2 million d’euros alloués à la marque « Only Lyon », gérée par l’Aderly, et toutes les actions entreprises autour. En lisant la délibération 2022-1007, on apprend que cette subvention sera notamment destinée à « explorer de nouveaux médias » comme Tik-Tok et Pinterest, ou à créer une nouvelle communauté d’ambassadeurs « Only Lyon » à Lausanne.

« Un outil du passé qu’il faut faire évoluer », assène un vice-président du @grandlyon. Quel sort les écologistes réservent-ils à l'#Aderly/@OnlyLyon, l'agence d'attractivité chère à leur prédécesseur @gerardcollomb ? https://t.co/a2VWUfn0xb — Mediacités Lyon (@MediacitesLyon) July 14, 2021

5/ Taxes : 2022 s'aligne sur 2021

Au rayon « on continue comme l’an dernier » : la majorité proposera de voter pour 2022 un taux identique à 2021 pour la Taxe foncière sur les propriétés bâties (0,55 %) et non bâties (1,91 %). Ces deux prélèvements rapportent à la collectivité près de 13 millions d’euros par an. Le taux de la Cotisation foncière des entreprises, qui rapporte 222 millions d’euros, ne bougera pas elle non plus, à 28,62 %. Enfin, stabilité également pour la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères, destinée à financer le ramassage et la gestion de nos poubelles : son taux reste à 4,93 %.

6/ Urbanisme : « apaiser » la Presqu’île

Et une concertation supplémentaire ! La délibération 2022-1054 propose de consulter les habitants, entre juin et octobre prochains, sur un « projet d’apaisement de la Presqu’île » (la partie entre la place Carnot et les pentes de la Croix-Rousse). La majorité souhaite y rééquilibrer le partage de l’espace public au profit des piétons : les zones interdites aux voitures seront étendues et le plan de circulation modifié. Elle promet aussi de végétaliser le secteur. En son temps, Gérard Collomb s’y était essayé avec des jardinières polémiques sur la rue Edouard-Herriot...