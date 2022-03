[A réécouter] Pédocriminalité au sein de l’Eglise : « On a besoin de justice et de se reconstruire. Et que ça s’arrête »

« La question que j’ai en tête après ce film, et c’est la question qui m’habite après toutes ces affaires que je découvre au fil des années, c’est : qui savait quoi et quand ? » Ce jeudi 3 mars, Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse de Saint-Etienne et victime dans sa jeunesse de violences sexuelles de la part du père Régis Peyrard, prend la parole à l’issue de la projection de Grâce à Dieu. En partenariat avec l’Aquarium, cinéma de la Croix-Rousse, Mediacités Lyon organisait ce soir-là un ciné-débat autour du film de François Ozon. Sorti en 2019, ce long-métrage relate les affaires Preynat et Barbarin qui ont secoué le diocèse de Lyon et, au-delà, l’ensemble de l’Église catholique de France.

Comme à chaque fois lors de ces rendez-vous, le cinéma sert de prétexte et de support à la discussion. En écho à nos récentes enquêtes sur les accusations visant Georges Babolat, ancien supérieur des Chartreux, et sur l’abbé Louis Ribes, agresseur de dizaines d’enfants dans les années 1960, 1970 et 1980, nous avions réuni pour une heure d’échanges [réécouter le débat ci-dessous] Jean-Luc Souveton et Luc Gemet. Agressé sexuellement à plusieurs reprises entre ses 8 ans et ses 15 ans par le père Ribes, le second est a brisé le silence sur ce prêtre décédé en 1994 à l'automne dernier.

Les journalistes Charles Deluermoz, auteur de notre enquête sur celui qu’on surnommait « le Picasso des églises », et Mathieu Périsse, qui signe l’article sur Georges Babolat et par ailleurs coauteur du livre Église, la mécanique du silence (éditions JC Lattès, 2017), étaient également présents. Nous avions enfin sollicité le diocèse de Lyon afin qu’un de ses représentants participe à notre soirée. Notre invitation avait été déclinée.

« Pour parler, une victime a souvent besoin de sentir qu’elle n’est pas seule »

Après avoir exprimé « la colère qu[’il] peu[t] avoir contre l’institution catholique », Luc Gemet, 58 ans, est revenu sur les conditions de sa prise de parole, en octobre 2021. Son témoignage avait alors été publié dans le magazine Marianne. « Mes enfants étaient au courant, mais pendant sa grossesse, ma fille m’a posé beaucoup de questions et c’est là que j’ai pris la mesure de la gravité de ce que j’avais vécu », confie-t-il. Prêtre et artiste, Louis Ribes gagnait la confiance des familles avant de faire poser des enfants, souvent dénudés, pour ses œuvres, puis de les agresser. « En parlant, j’ai pris aussi conscience que je n’étais pas le seul à avoir vécu cela », poursuit Luc Gemet.

Combien de victimes l'abbé Ribes a-t-il laissé derrière lui ? Et que savait l'Eglise catholique du passé pédocriminel de son prêtre-artiste ? L'enquête de @MediacitesLyon révèle que les alertes ne datent pas d'il y a quelques mois, mais de plusieurs annéeshttps://t.co/ZCAkbWM2dU — Mediacités (@Mediacites) January 26, 2022

« Pour parler, une victime a souvent besoin de sentir qu’elle n’est pas seule. Or il faut bien qu’une première personne se lance, c’est tout le paradoxe, constate Mathieu Périsse, qui a publié nombre d’enquêtes sur la pédocriminalité au sein de l’Église, notamment pour Mediapart. Ce qui revient dans les motivations à parler, c’est le sentiment d’impunité et d’injustice, et l’incompréhension de la hiérarchie catholique, alors que très souvent des alertes sont remontées en interne. » « Dans l’affaire Preynat comme dans l’affaire Ribes, ce qui est frappant, c’est l’attitude de l’Église qui attend d’être acculée pour réagir », abonde Charles Deluermoz.

« C’est un homme que j’aimais, un homme avec lequel j’avais noué des liens filiaux »

« Quand on est abusé par un prêtre, reprend Jean-Luc Souveton, cela se passe dans le cadre d’une relation très particulière. Régis Peyrard [son agresseur], c’est un homme que j’aimais, un homme avec lequel j’avais noué des liens filiaux, à tel point que ma mère disait : "Tu es son fils spirituel." » « C’est très proche de l’inceste », conclut-il. « La plupart des victimes décrivent des mécanismes de confiance et d’amour mais aussi d’emprise, observe Mathieu Périsse. Ce mécanisme est très lié à la conception du rôle et de la figure du prêtre, celle d’un homme infaillible. Plus grands sont alors la trahison et le choc quand l’agression arrive. »

La discussion aborde ensuite la question des réparations. En octobre dernier, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), voulue par la Conférence des évêques de France, a remis un rapport qui a estimé à 330 000 le nombre de victimes de pédocriminalité entre 1950 et 2020. Depuis, l’Église élabore un dispositif pour indemniser celles qui se manifesteront.

« Ce qu’on a subi, ça ne peut pas se réparer avec de l’argent, considère Jean-Luc Souveton. Mais on peut essayer de vivre un peu mieux avec ça. » « Des gens sont cassés et ne pourront même pas faire la démarche, alerte aussi Luc Gemet. Ce dont on a besoin, c'est de justice et de se reconstruire. Et que ça s’arrête. »

« Le rapport de la Ciase marque une étape, il y aura un avant et un après, souligne Mathieu Périsse. Pour en revenir à Grâce à Dieu, à l’époque de l’affaire Preynat [en 2016], il y avait un silence à abattre. Aujourd’hui, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais on peut en parler posément dans une salle de cinéma. »