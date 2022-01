Pendant plus de deux décennies, il a été l’une des figures les plus influentes de l’Eglise catholique lyonnaise. A la tête de l’institution des Chartreux de 1978 à 2001, le père Georges Babolat a contribué à transformer ce petit groupe scolaire de 600 élèves à la fin des années 1970 en un petit empire de l’enseignement catholique. Si « les Chartreux », bastion des élites locales, comptent aujourd’hui près de 5 000 élèves, ils le doivent en grande partie à leur ancien patron, décédé en 2006. Son aura reste intacte, comme en témoigne la cérémonie célébrée en mars 2016 dix ans après sa mort, à laquelle avaient assisté une bonne partie du gratin catholique lyonnais.

Mais, pour plusieurs personnes l’ayant côtoyé enfants, l’étoile du prêtre a pâli depuis longtemps. Selon les informations recueillies par Mediacités, trois femmes accusent aujourd’hui le prêtre d’avoir commis des agressions sexuelles (elles évoquent des attouchements ou des « caresses déplacées ») à leur encontre lorsqu’elles étaient enfants. Des faits datés des années 1990 pour deux victimes et des années 1980 pour la troisième, qui se sont déroulés notamment lors de colonies de vacances organisées par Georges Babolat en Haute-Savoie.

Détenteurs de leurs témoignages depuis quelques temps, nous avons décidé de les rendre publics à la suite des récentes révélations sur l’abbé Ribes, surnommé « le Picasso des églises » [lire l’encadré En coulisses - Mediacités reviendra très prochainement sur cette autre affaire].

Les trois victimes présumées de Georges Babolat se sont fait connaître directement auprès du diocèse de Lyon à partir de 2016, sans qu’une réelle enquête interne sérieuse ne soit conduite par l’Eglise. Après un signalement adressé au procureur de la République de Lyon par l’une d’entre elles, une enquête de police a été ouverte en 2019, puis classée sans suite en avril 2020, comme l'a confirmé le parquet de Lyon à Mediacités.

Directeur de colonie, animateur, cuisinier, infirmier

Retour en 2006. Lors des funérailles de Georges Babolat, célébrées en grande pompe par le cardinal Barbarin, les témoins vantent son engagement éducatif et son sens de l’organisation, son « énergie » ou encore sa « fibre paternelle », des termes relatés dans une brochure de 52 pages publiée l’année suivante. Au cours de la cérémonie, beaucoup évoquent la place très particulière qu’a occupée pendant près d’un demi-siècle l’association du Chalet des forêts, un centre de colonie de vacances catholique installé dans la commune de Boëge, en Haute-Savoie.

Directeur de cette association dès les années 1960, bien avant de prendre la tête des Chartreux, Georges Babolat en fait son jardin secret. Tout en remuant ciel et terre pour rénover et agrandir les lieux, le prêtre y occupe les fonctions de directeur de colonie, d’animateur, de cuisinier, mais aussi d’infirmier. Un poste médical qui était déjà le sien lors de son service militaire en Algérie. « Au Chalet des forêts, Babolat prenait lui-même la température des enfants », se souvient un ancien surveillant des Chartreux. Un cadre peu contrôlé dans lequel le père supérieur des Chartreux aurait agressé deux victimes, qui ont accepté de livrer leur récit à Mediacités.

« J’étais pétrifiée, tellement honteuse (…) Je suis ressortie sans rien dire à personne »

L. Gautier [elle ne souhaite pas rendre public son prénom] a huit ans cet été de 1995 quand elle débarque à Boëge. « Mes quatre frères aînés partaient là-bas chaque année, j’ai supplié mes parents d’y aller aussi », se souvient-elle. Une petite fille « timide », un peu isolée à son arrivée dans cette colonie « connue de la bonne bourgeoisie lyonnaise ». Contrairement à beaucoup d’autres jeunes, elle n’est pas scolarisée aux Chartreux.

Un épisode en particulier a marqué L. Gautier. « Un jour, on devait rentrer de randonnée, j’avais les aisselles rouges, irritées, sans doute à cause de la transpiration », se souvient-elle. Elle se rend alors à l’infirmerie, tenue par le père George Babolat. Une fois entrée, le prêtre la fait mettre « entièrement nue », raconte L. : « Il a commencé à me caresser les parties intimes, entre les cuisses. Il me disait “ça va ?”, me demandait si ça me gênait. Moi j’étais pétrifiée, tellement honteuse. J'ai donc répondu non. Difficile de savoir combien de temps ça a duré, mais certainement quelques minutes au plus. Je suis ressortie sans rien dire à personne. »

Quelques années plus tôt, Caroline* [le prénom a été modifié] avait aussi croisé le chemin de Georges Babolat. C’était en 1992 ou en 1993, elle ne retrouve plus l’année exacte. La jeune fille avait « 9 ou 10 ans », et participait à une semaine de ski. Elle non plus n’était pas scolarisée aux Chartreux. Un soir, elle se souvient avoir eu « un peu mal au ventre » et s’être retrouvée à l’infirmerie, allongée sur un lit, seule avec le prêtre.

Ce dernier lui aurait alors demandé de lever son t-shirt et de baisser son pyjama et sa culotte. « Il me l'a fait baisser jusqu’à ce que l’on voit mes parties intimes », raconte Caroline. Le prêtre se serait ensuite livré à un massage du bas du ventre. « J'étais déconcertée. Je me demandais pourquoi le massage était si bas et pourquoi j'avais besoin de baisser autant le pyjama », raconte-t-elle, tout en précisant ne pas se souvenir si le prêtre lui a touché les parties génitales. « Parfois il faut se déshabiller chez le docteur alors je me laissais faire », poursuit-elle. Aujourd’hui, Caroline affirme avoir gardé une « sensation de gêne » de ces cinq minutes à l’infirmerie.

De retour de colonie, Caroline raconte l’épisode à sa mère. « J’étais furieuse. J’ai longtemps hésité à témoigner, fulmine cette dernière aujourd’hui. Mais avec un témoignage un peu flou, on a peur de casser une personne si on se trompe. C’était le supérieur, et je ne voulais pas que ça se retourne contre ma fille. Le père Babolat savait que nos enfants n’étaient pas aux Chartreux et qu’il ne nous reverrait pas. » La mère de Caroline affirme en avoir parlé avec des amies catholiques : « Pour elles, c’est comme si je salissais un saint ! »

Plus de vingt-cinq ans après les faits, L. est persuadée de ne pas être la seule victime du prêtre. « Il faisait ce qu’il voulait là-bas, pendant des années », souligne-t-elle, sans cacher sa crainte de voir son témoignage minimisé. « Il y a encore des gens qui adulent Babolat, on va nous reprocher de nous attaquer à un mort. Mais je veux juste que la vérité soit faite, qu’on arrête de le sanctifier », souffle-t-elle.

Enquête interne sommaire

En juillet 2016, grâce au site Internet de La parole Libérée, association créée dans le sillage de l’affaire Preynat, L. Gautier et Caroline entrent en contact et décident d’écrire au diocèse de Lyon. En septembre de la même année, le cardinal Barbarin, empêtré dans les scandales, répond qu’il va procéder à une enquête interne du côté de l’institution des Chartreux et du Chalet des forêts pour « faire la lumière sur ces actes qui ont pu blesser d’autres enfants que vous ». L’archevêque de Lyon demande pardon au nom de l’Eglise pour cette « blessure inadmissible ».

En réalité, l’enquête interne du diocèse sera très sommaire. Elle consistera surtout en un coup de téléphone au successeur du père Babolat à la tête des Chartreux, le père Jean-Bernard Plessy, en poste depuis 2001. Ce dernier assure alors aux responsables du diocèse qu’il n’a jamais eu vent de telles accusations.

Contacté par Mediacités, le diocèse confirme avoir été contacté par trois victimes. « Nous n'avons pas eu de nouveau signalements sur le père Babolat après la publication du rapport de la CIASE en novembre dernier, alors que nous avons reçus plusieurs autres témoignages à ce moment-là », fait-il savoir. A la suite de la prise de contact de la troisième victime en 2019, l'archevêché indique avoir effectué un signalement au procureur de la République de Lyon. Questionné sur les actes d'enquête interne menés à la suite de ces signalements, le responsable de la communication du diocèse indique ne pas avoir connaissance des vérifications effectuées par les responsables catholiques lyonnais.

En 2019, une troisième victime entre en contact avec le diocèse de Lyon. Mediacités n’a pas pu joindre directement cette personne, mais a pu prendre connaissance d’une partie des faits la concernant. Elle évoque des « caresses déplacées » de la part de Georges Babolat pour des faits datant des années 1980, mais situées a priori en dehors du chalet de Boëge. Elle décrit un prêtre qui la prenait sur ses genoux en lui « caressant les cuisses ». Là encore, le diocèse de Lyon se contente d’archiver ce nouveau témoignage et de proposer aux victimes de prendre contact entre elles.

Toujours en 2019, lassées par l’inaction de l’Eglise, Caroline et sa mère écrivent au procureur de la République de Lyon, qui ouvre une enquête. Dans la foulée, les victimes et quelques autres responsables religieux et associatifs sont entendus par la police. Le décès du père Babolat rendant impossible toute poursuite, le signalement a fait l'objet d'un classement sans suite en avril 2020, indique le parquet, qui précise que « plusieurs personnes » ont été entendues dans le cadre de cette enquête.

« Il y a deux hommes chez Georges Babolat, deux réalités »

Auprès de Mediacités, Jean-Bernard Plessy indique avoir été entendu lui aussi par la police en 2019 et dit « ne pas être en mesure de vérifier les faits décrits », après les avoir évoqués avec les « adjoints [des Chartreux] en place à l’époque ». L’homme, qui a travaillé plusieurs années avec Georges Babolat avant de lui succéder, qualifie ces agressions comme des « meurtrissures », si elles étaient avérées.

Surtout, le chef d’établissement tient à souligner que les accusations portées par les victimes n’ont « rien à voir avec l’institution des Chartreux », les faits ayant eu lieu au Chalet des forêts. « Il y a deux hommes chez Georges Babolat, deux réalités. Le premier était supérieur d’un établissement scolaire, avec une grande aura ; le second était directeur d’une association qui organisait des colonies de vacances. Il n’y a aucun lien juridique entre les deux. Boëge n’accueillait pas spécialement des enfants des Chartreux », assure Jean-Bernard Plessy.

Un « prolongement » des Chartreux

Une vision de deux mondes « étanches » pourtant loin de la réalité. Lors des funérailles de Georges Babolat en 2006, un ancien élève des Chartreux - également membre de l’association Chalet des forêts - évoque le parcours du prêtre en rappelant qu’« il retrouvait à Boëge nombre de ses camarades d'école à tel point que certaines familles ont pu penser que le Chalet était un prolongement des Chartreux ». Un peu plus tard, une institutrice des Chartreux explique que « chaque année, les élèves de CM2 (…) partaient pour une quinzaine de jours en classe de neige au Chalet des forêts à Boëge. » Difficile dans ces conditions de ne pas faire de lien entre l’institution scolaire et la colonie de vacances. Pas plus qu’il ne semble possible de distinguer clairement le directeur d’établissement du directeur de colonie.

Faute de pouvoir obtenir une reconnaissance de la part de la justice, les victimes espèrent au moins que l’exposition des faits permettra de lever les zones d’ombre sur le parcours de Georges Babolat, notamment sur ces agissements en Haute-Savoie. « Cela m’étonnerait fortement que nous ne soyons que trois victimes isolées, soyons lucides », anticipe L.Gautier. Pour elle, il serait « juste » que d’autres victimes « puissent se libérer de ce fardeau et savoir qu’elles ne sont pas du tout les seules, hélas... »

[Article mis à jour le 21 janvier 2022, à 12h, avec les réponses du diocèse de Lyon et du parquet]