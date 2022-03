Féminisation, loyers, tondeuse à gazon et Spirou au menu du conseil municipal de Lyon

1/ Militantes à l’honneur

Après des conseils municipaux extraordinaires (le 10 février et le 23 mars) pour cause d’ oublis dans les ordres du jour , retour à la routine. Les élus de la ville de Lyon se réuniront ce jeudi 31 mars pour voter 122 projets de délibération, soit 4 de moins que le précédent conseil « normal » de janvier dernier. Dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, nous les publions ci-dessous en intégralité. Après les avoir passés en revue, voici les dossiers qui ont retenu notre attention :

Une goutte d’inclusion dans un océan de patriarcat. Alors que moins d’une rue sur quinze porte le nom d’une femme à Lyon [(re)lire notre article], la majorité écologiste lyonnaise tente leur redonner un peu de visibilité dans l’espace public. Dans le 1er arrondissement, un nouveau square Marsha P. Johnson va voir le jour, du nom d’une artiste et militante transgenre américaine, ainsi qu’un verger Solitude, en hommage à une figure de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe.

Sur le plateau de la Croix-Rousse, le city stade Vaucanson sera renommé stade Marie Marvingt. Cette sportive de la première moitié du XXe siècle a été la première femme à traverser la Manche en avion et la première à terminer (officieusement, une participation officielle lui ayant été refusée) le tour de France cycliste en 1908. Enfin, dans le 8e arrondissement, la rue Miriam Makeba, chanteuse et militante politique sud-africaine, sera étendue en lieu et place de l’ancienne rue Pierre Delore.

À #Lyon, moins d'une rue sur quinze porte le nom d'une femme | Enquête de @jensily_ct pour @MediacitesLyon + carte signée @too_sham https://t.co/oa6OMp5P2r — Mediacités (@Mediacites) April 7, 2021

2/ Allez l’OLL

C’est un arbitre crucial dans le dispositif d’encadrement des loyers mis en place à Lyon et Villeurbanne depuis novembre dernier. La municipalité va devenir officiellement membre de l’Observatoire local des loyers de Lyon (OLL). Piloté par l’agence d’urbanisme Urbalyon, cet observatoire a pour rôle de suivre un panel de logements dans 139 communes de l’aire urbaine de Lyon, afin d’établir et d’actualiser chaque année des loyers de référence. Un seuil que les bailleurs ne peuvent pas dépasser de plus de 20%, sous peine de sanctions.

Formalité administrative, l’adhésion de la ville de Lyon à l’OLL vient compléter la « brigade logement » lancée par la Métropole en janvier. Cette « équipe métropolitaine de l’habitat (EMHA) », dotée de cinq agents, aura pour mission de « détecter les situations non conformes à la réglementation ».

3/ Tondeuses et prises électriques

Est-ce un effet secondaire de l’arrivée de la ZFE (Zone à faibles émissions) ? La ville de Lyon va mettre en vente aux enchères près de 150 véhicules. Une bonne partie, classée Crit’Air 3, 4 ou 5, ne pourront de toute façon plus rouler dans la commune d’ici à 2026, à l’image d’un vieil Iveco immatriculé en 2000, mis à prix 4 600 euros. La ville se débarrasse au passage de vieux chariots élévateurs, d’une tondeuse ou d’une épareuse utilisée pour couper les buissons au bord des routes et des fossés.

Mais la collectivité ne se contente pas de ce nettoyage de printemps. En parallèle, elle a entrepris de moderniser sa flotte en développant des « nouvelles motorisations » (moteur électrique, GNV…). Un autre projet de délibération vise à installer des prises supplémentaires, à mettre aux normes les stations et réservoirs de la commune ou encore à construire des abris vélos « pour les besoins des personnels municipaux ». Le tout, pour un coût de 600 000 euros pour les quatre prochaines années. Pas sûr que la vente des tondeuses suffise…

4/ Soie sans frontières

Samarkand, en Ouzbékistan, Yokohama, au Japon, Bastos, au Brésil, et… Lyon. Au détour du projet de délibération numéro 2022-1663, on apprend que la Ville s’implique dans la création du réseau « Silky Cities » (« les villes de la soie »), dont l’assemblée générale constituante s’est tenue, en novembre dernier, au pays des canuts. Cette association, qui sera présidée par la Métropole de Lyon et implantée dans le 9e arrondissement, a vocation à faire de la soie un « levier de rayonnement et d’attractivité », et « d’innovation ». À Lyon, la filière textile représente plus de 4000 emplois.

5/ Le prix de l’ivresse

Depuis 2005, nous apprend le projet de délibération numéro 2022-1658, la collectivité a mis en place un partenariat avec la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône et SOS Médecins pour prendre en charge « les ivresses publiques manifestes » pendant l’été. Une enveloppe de 11 000 euros sera proposée au vote ce jeudi. Elle servira à payer les vacations des médecins qui interviennent dans ce dispositif. Par « été », il faut entendre de la mi-mai à la mi-octobre. Cette période n’a cessé de s’allonger depuis dix-sept ans. Il faut croire que les étés lyonnais, de plus en plus caniculaires, favorisent la consommation d’alcool de plus en plus tôt et de plus en plus tard dans l’année…

6/ Spirou fait de la Résistance

Le célèbre groom est à louer. Selon le projet de délibération numéro 2022-1599, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) projette d’ajouter à son catalogue d’expositions itinérantes, celle baptisée « Spirou, une enfance sous l’occupation », présentée dans le musée du centre Berthelot d’octobre 2021 à janvier 2022. Cette exposition reprend l’œuvre du dessinateur Emile Bravo, qui, dans une série d’albums, a revisité le personnage en le confrontant aux affres de la Seconde guerre mondiale. Les panneaux de l’expo seront loués 150 euros pour huit jours, puis 150 euros la semaine supplémentaire.

Le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) de Lyon réalise la mini-exposition "Spirou par Émile Bravo", en partenariat avec les @EditionsDupuis et la librairie La Bande Dessinée. S'y ajoutent des rencontres, dédicaces et visites.https://t.co/IshXT5KG03 pic.twitter.com/qbAgNfkHjp — ActuaBD.com (@ActuaBD) October 26, 2021