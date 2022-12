Mediacités publie les 135 projets de délibération qui seront soumis au vote des élus de la Métropole de Lyon les 12 et 13 décembre prochains.

Les conseils métropolitains se suivent et ne se ressemblent pas. Après s’être réunis, le 21 novembre dernier, pour voter une seule (mais conséquente) délibération (en l’occurrence, la modification n°3 du Plan local de l’urbanisme et de l’habitat), les 150 élus du Grand Lyon se retrouveront les 12 et 13 décembre prochains pour un menu autrement plus copieux de 135 projets de délibération. Dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, nous les publions ci-dessous en intégralité. Après les avoir passés en revue, voici lesquels ont retenu notre