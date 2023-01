Mediacités publie les 95 projets de délibération qui seront soumis au vote des élus du Grand Lyon les 23 et 24 janvier prochains.

Les conseils métropolitains se suivent et se ressemblent… un peu. Comme lors de la précédente, la prochaine assemblée plénière du Grand Lyon, les 23 et 24 janvier, se penchera sur les voies lyonnaises - ce réseau de super-pistes cyclables qui commence à prendre forme dans l’agglomération - et sur la régie publique de l’eau, qui a pris du service le 1er janvier. Mais pas que. Mediacités a passé en revue les 95 projets de délibération qui seront soumis au vote des 150 conseillers métropolitains. Dans un souci de transparence et d’accès du public aux documents administratifs, nous les publions en intégralité ci-dessous. Voici les dossiers qui