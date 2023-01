Les services de l'Etat ont mesuré des taux importants de PFAS, potentiellement dangereux pour la santé, dans les œufs de poulaillers de particuliers du sud de Lyon. Déjà détectés dans l'eau et les poissons, ces polluants sont aussi recherchés dans les légumes produits sur le territoire.

C’est cuit pour les œufs. Dans un communiqué, la préfecture du Rhône a recommandé, ce mardi 17 février, de ne pas consommer les œufs des poulaillers des particuliers des communes d’Oullins et de Pierre-Bénite, ainsi que de Saint-Genis-Laval et Irigny, au sud de Lyon, pour cause de pollution aux PFAS, une famille de composants perfluorés aussi appelés « polluants éternels ». Manger la chaire des volailles n’est pas non plus préconisée. « La présence de ces PFAS dans les œufs s’expliquerait par la contamination des sols : en picorant, les poules se contaminent et contaminent ensuite leurs œufs », explique la préfecture.

Selon les prélèvements effectués à Pierre-Bénite et Oullins, les taux de PFAS détectés dans les œufs dépassent de