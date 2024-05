Audrey Hénocque récupère la délégation Culture de l’ancienne adjointe Nathalie Perrin-Gilbert, limogée le 13 mai dernier, tout en gardant les finances et les grands événements.

C’est l’épilogue du limogeage de l’ancienne adjointe Nathalie Perrin‐Gilbert. Dans un communiqué publié en début de semaine, la ville de Lyon a annoncé que la délégation Culture retirée à « NPG » serait attribuée à la première adjointe Audrey Hénocque lors du conseil municipal de ce jeudi 30 mai. Celle‐ci conservera par ailleurs la (lourde) charge des finances et celle des grands événements. Sans compter la présidence du Pôle funéraire public de la métropole de Lyon.

Pour épauler sa numéro 2, Grégory Doucet lui adjoint deux « secrétaires d’État ». Le socialiste Emmanuel Giraud s’occupera de « l’éducation artistique et culturelle » et des « droits culturels ». Et Adrien Drioli, qui a quitté le groupe Lyon en commun et pris ses distances avec Nathalie Perrin‐Gilbert pendant le psychodrame de ces dernières semaines, devient conseiller délégué à « l’achat public responsable » et aux « nouvelles ressources », auprès de la première adjointe.

« Cela donne l’impression qu’on cale le deuxième budget de la ville au chausse‐pied »

Entrée en politique en 2020, dans le sillage …