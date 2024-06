Visé par plusieurs plaintes pour harcèlement sexuel, le professeur de musique du Conservatoire national de musique de Lyon, dont le comportement avait été révélé il y a un an par une enquête de Mediacités, comparaissait jeudi 6 juin devant le tribunal de Sens.

Le professeur Jean Tubéry pourra‐t‐il encore enseigner au conservatoire national de Lyon ? Au terme de son procès, qui s’est tenu jeudi 6 juin au palais de justice de Sens (Yonne), le procureur de la République a requis six mois de prison avec sursis assortis d’une interdiction d’exercer contre l’enseignant, selon le compte‐rendu d’audience publié par le journal spécialisé La Lettre du musicien.

Figure de la musique baroque, professeur de cornet à bouquin (un instrument à vent) et directeur de l’ensemble La Fenice, Jean Tubéry était visé par trois plaintes pour harcèlement sexuel, dont seulement deux ont pu être examinées par le tribunal, la troisième – qui concernait les faits les plus graves – étant frappée de prescription.

Gestes à connotation sexuelle

Le comportement et les gestes déplacés de l’enseignant avait été révélés dans une enquête de Mediacités en mars 2023. Plusieurs témoignages et des textos évoquaient des propos et des gestes à connotation sexuelle tenus pendant les cours ou lors d’événements artistiques, voire des baisers forcés.

L’enseignant était aussi accusé d’avoir touché les fesses d’une élève ou d’avoir glissé sa flûte dans son pantalon pour la réchauffer. Des propos et comportements dont Jean Tubéry conteste la réalité, regrettant tout au plus des gestes et des mots « maladroits » ou mal interprétés.

