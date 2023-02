« Jouer à tes côtés, c’est déjà un peu faire l’amour avec toi » : au Conservatoire national de Lyon, un prof accusé de harcèlement

Des témoignages recueillis par Mediacités mettent en cause Jean Tubéry, figure de la musique ancienne et professeur au Conservatoire national supérieur de Lyon, pour des gestes et un comportement déplacés. Sanctionné l’an dernier, l’enseignant a réintégré l’école en octobre. Or, d’après nos informations, l’enquête interne a omis certaines accusations, dont le récit d’une agression sexuelle, que l'intéressé conteste.