Propriétaire de cet ensemble de logements sociaux du 7e arrondissement, la ville de Lyon entame la réhabilitation du quartier par le chantier des espaces publics. Plus de 70 appartements seront par ailleurs vendus en bail réel solidaire (BRS).

Cette fois, c’est la bonne. Évoquée depuis (au moins) 2019 et l’ancienne mandature municipale, la réhabilitation de la Cité jardin de Gerland va prochainement débuter. Enfin ! Comme Mediacités l’avait décrit dans une enquête publiée l’an dernier, les habitants de ce quartier emblématique du sud du 7e arrondissement de Lyon attendent avec impatience – et une certaine résignation – ces grands travaux de rénovation maintes fois promis et reportés. L’ensemble comprend 26 immeubles, d’anciens « HBM » (« Habitations à bon marché », ancêtres des HLM), construits entre 1924 et 1932, plus ou moins vétustes, pour 549 appartements.

Mais leurs occupants devront – encore – faire preuve d’un peu de patience… Ce jeudi 3 octobre, lors d’une visite organisée sur place,