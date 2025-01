Une enquête collaborative, à laquelle France 3 Rhône-Alpes a participé, lève le voile sur la stratégie d’influence mise en place depuis les années 2000 par Arkema et d’autres industriels producteurs de « polluants éternels » pour éviter leur interdiction par les pouvoirs publics.

Un « commando de toxicologues » financés par les pollueurs. Un argumentaire scientifique basé sur des fausses affirmations. Une stratégie de fabrique du doute minutieusement calibrée et financée. Il faut lire le récit détaillé publié ce jeudi par France 3 Rhône‐Alpes pour prendre la mesure du cynisme qui caractérise depuis deux décennies les industriels responsables de la pollution aux PFAS, à Lyon comme dans le reste de l’Europe.

Cette famille de substances per‐ et polyfluoroalkylées, plus connue sous le nom « polluants éternels », est aujourd’hui considérée comme la plus grave pollution de l’Histoire, contaminant l’eau, la terre, l’air et les corps humains. Au sud de Lyon, on en retrouve dans l’eau du robinet, dans des cultures ou dans des boues d’épandages utilisées par des agriculteurs, comme l’avait révélé Mediacités.

https://www.mediacites.fr/lyon/dossier/vallee-de-la-chimie-voyage-en-terre-a-risques/

Le travail de la journaliste de France 3 Rhône‐Alpes Emilie Rosso, mené avec l’émission Complément d’enquête, s’inscrit dans le Forever Lobbying Project, une enquête collaborative menée dans 16 pays et coordonnée par Le Monde. Il est publié après un premier volet consacré au coût astronomique –