Au procès de Rue89Lyon, les avocats de Jean‐Michel Aulas plaident la diffamation « par insinuation »

Les journalistes Moran Kerinec et Pierre Lemerle, le 18 novembre, à l'entrée du palais de justice de Lyon. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Par Nicolas Barriquand

Ce mardi 18 novembre, l’homme d’affaires, candidat à la mairie de Lyon, et son fils Alexandre traînaient en justice le média indépendant pour diffamation. En cause : une enquête publiée en 2023 dans laquelle il était question de jets privés et de paradis fiscaux.

« Le pot de fer contre le pot de terre » : Thomas Fourrey, l’avocat de Rue89Lyon, n’a pas coupé à l’image consacrée. Mais il l’a étayée de façon très concrète : « Ce dossier a pris dix minutes dans la vie de Monsieur Aulas. Pour mes clients, ce sont des jours entiers de préparation sans compter la charge mentale, la charge émotionnelle et la charge financière. » Ce mardi 18 novembre, au tribunal judiciaire de Lyon, Jean‐Michel et Alexandre Aulas poursuivaient pour diffamation le média indépendant Rue89Lyon. Au cœur des débats : un article intitulé « Les Aulas s’envolent en jet privé vers les paradis fiscaux ».

Publiée en octobre 2023 – soit bien avant que l’ancien patron de l’Olympique lyonnais ne soit pressenti comme candidat à la mairie de Lyon, comme cela a été rappelé pendant l’audience – l’enquête de nos confrères portait sur

