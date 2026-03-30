Municipales : Jean‐Michel Aulas a bien déposé un recours… et en annonce un deuxième

L’ancien patron de l’Olympique lyonnais est arrivé moins de 3000 voix derrière l’écologiste Grégory Doucet et ne reconnaît pas sa défaite.

Le feuilleton continue. Vendredi, Jean‐Michel Aulas a fait savoir qu’il avait bel et bien déposé « de manière discrète » un recours pour remettre en cause le résultat des élections municipales de Lyon. L’ancien patron de l’Olympique lyonnais, qui a contesté dès le soir du second tour du 22 mars la victoire de son adversaire, l’écologiste Grégory Doucet, avait jusqu’à 18h ce jour‐là pour finaliser son recours auprès du tribunal administratif, qui a par ailleurs confirmé sa réception à Libération.

Depuis l’issue du scrutin, Jean‐Michel Aulas n’a pas détaillé le contenu des anomalies sur lesquelles se fonde son recours. Ses équipes ont seulement indiqué avoir repéré un problème de teinte de certains bulletins de vote de la liste de Grégory Doucet, dont la couleur marron n’était pas la même que celle officiellement déposée en préfecture. Selon le camp de « JMA », ces bulletins