Métropole de Lyon : les poids lourds du nouvel exécutif de Véronique Sarselli

On connaît désormais les délégations attribuées aux 25 vice-présidents du Grand Lyon. Si Jean-Michel Aulas hérite d’une vice-présidence aux contours flous, l’équipe est dominée par les maires Les Républicains et illustre les nouvelles priorités de la droite pour la collectivité.

Ce seront les ministres des Grands Lyonnais pour les sept années à venir. La métropole de Lyon a publié lundi la liste des délégations attribuées aux 25 vice‐présidents de l’exécutif de Véronique Sarselli, qui a succédé la semaine dernière à l’écologiste Bruno Bernard à la tête de la collectivité. Cette équipe sera chargée de mettre en œuvre le programme de la coalition de la droite et du centre, à l’aide d’un budget d’environ 4 milliards d’euros par an.

Le « gouvernement » de la Métropole signe, pour ceux qui en doutaient encore, le retour au pouvoir des maires de l’agglomération. Sur 25 vice‐présidents, 13 sont des maires, sans compter Nathalie Frier, ancienne première édile de Saint‐Fons. Le parti Les Républicains acte sa