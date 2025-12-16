Budget, halles Paul Bocuse et Zaho de Sagazan au menu du conseil municipal de Lyon

Mediacités publie les 128 projets de délibération qui seront soumis au vote des élus de la ville de Lyon ce jeudi 18 décembre.

Un dernier pour la route… Ce jeudi 18 décembre se tient l’ultime conseil municipal de la ville de Lyon de 2025. Une étape importante pour la collectivité qui va se pencher sur son budget 2026, le tout dernier du mandat de Grégory Doucet avant les élections municipales de mars prochain.

Au programme, 128 projets de délibérations à voter, que Mediacités publie en intégralité à la fin de cet article par souci d’accès du public aux documents administratifs. Parmi cette somme, voici les dossiers qui ont retenu notre attention.