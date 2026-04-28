Voitures de fonction de Véronique Sarselli, frais de Grégory Doucet : bataille de polémiques entre la Ville et la Métropole

La présidente du Grand Lyon a rétabli une flotte de véhicules pour les cadres de sa collectivité, à l'instar d'autres grandes métropoles. De son côté le maire de Lyon multiplie le plafond de ses frais de représentation par cinq, mais en incluant des dépenses jusqu'à présent couvertes par d'autres enveloppes.

C’est un changement symbolique, après le basculement à droite de la métropole de Lyon à l’issue d’un mandat écologiste. Lors du conseil métropolitain du 22 avril dernier, la nouvelle majorité de Véronique Sarselli a voté le rétablissement d’une flotte de véhicules de fonction pour les plus hauts cadres de la collectivité. Dans le détail, 11 postes pourront bénéficier de ces voitures : la directrice de cabinet Stéphanie Pernod, jusqu’alors 1ère vice‐présidente de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes, la future directrice générale des services Séverine Battin, qui arrivera rue du Lac (adresse du siège de la Métropole) dans les prochaines semaines, ainsi que les 9 directeurs et directrices généraux adjoints des services du Grand Lyon.

Cette décision a fait l’objet de