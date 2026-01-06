Un rapport souligne la sur‐représentation des « CSP+ » parmi les élus des principales villes du Rhône

Au conseil municipal de Lyon. Capture d'écran chaîne Youtube Ville de Lyon.

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

Favorite

Par Nicolas Barriquand, avec Gael Cerez

En attendant la composition des listes qui se présenteront en mars prochain, le collectif de recherche Démocratisons la politique a analysé le profil socio-professionnel de 2,1 millions de candidats à des scrutins entre 2002 et 2024. Les catégories « supérieures » (cadres, professions libérales, professions intellectuelles, etc.) sont sur-représentées dans les grandes villes. C’est particulièrement le cas dans le Grand Lyon.

Lors des précédentes élections municipales et métropolitaines de 2020, Mediacités en avait dressé le constat au niveau local. Un rapport de 146 pages du collectif de recherche Démocratisons la politique, accompagné d’une cartographie détaillée commune par commune mise en ligne récemment, vient le confirmer à l’échelle nationale : les classes socio‐professionnelles dites « supérieures » sont sur‐représentées parmi les candidats aux scrutins et donc, par conséquent, parmi les élus. C’est tout particulièrement le cas à Lyon et dans nombre d’autres villes de l’agglomération [voir la carte ci‐dessous].

Au conseil municipal présidé par l’écologiste Grégory Doucet, la part des « CSP+ » 

Nous vous offrons l’accès à cet article

Et à toutes nos enquêtes pendant deux jours  !
Oui, on est généreux 😉 Mais pensez aussi à vous abonner  !

En renseignant votre adresse, vous acceptez nos conditions générales d’utilisation.
Mediacités s’engage à ne pas céder votre adresse à des tiers. En cas d’échec, écrivez à contact@mediacites.fr
  • J’accède aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • Je découvre un média 100 % indépendant, avec 0 % de publicité

Envie de lire la suite ?

Depuis neuf ans, Mediacités enquête en toute indépendance dans votre ville. Grâce à ses lecteurs ! Abonnez‐vous pour ne rien manquer de nos enquêtes, suivre les élections municipales et soutenir un journal local d’investigation.

Je m’abonne
En savoir plus
  • Accès aux 4 éditions de Mediacités (Lille, Lyon, Nantes et Toulouse)
  • 100 % indépendant, avec 0 % de publicité
  • Résiliation facile à tout moment
Déjà abonné ? Je me connecte
Abonné La Presse Libre ? Je me connecte via La Presse libre
1 / ?