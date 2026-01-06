En attendant la composition des listes qui se présenteront en mars prochain, le collectif de recherche Démocratisons la politique a analysé le profil socio-professionnel de 2,1 millions de candidats à des scrutins entre 2002 et 2024. Les catégories « supérieures » (cadres, professions libérales, professions intellectuelles, etc.) sont sur-représentées dans les grandes villes. C’est particulièrement le cas dans le Grand Lyon.

Lors des précédentes élections municipales et métropolitaines de 2020, Mediacités en avait dressé le constat au niveau local. Un rapport de 146 pages du collectif de recherche Démocratisons la politique, accompagné d’une cartographie détaillée commune par commune mise en ligne récemment, vient le confirmer à l’échelle nationale : les classes socio‐professionnelles dites « supérieures » sont sur‐représentées parmi les candidats aux scrutins et donc, par conséquent, parmi les élus. C’est tout particulièrement le cas à Lyon et dans nombre d’autres villes de l’agglomération [voir la carte ci‐dessous].

Au conseil municipal présidé par l’écologiste Grégory Doucet, la part des « CSP+ »