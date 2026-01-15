Affaire Sahkri : nouvelle impasse judiciaire pour les proches de la gendarme retrouvée morte à Lyon

Devant la cour d'appel de Lyon, ce 15 janvier 2026. Photo : M.Jean/PressPepper.

Par Morgane Jean (Presspepper)

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a conclu par un non-lieu la nouvelle enquête sur le décès de Myriam Sahkri au domicile de sa caserne. Une « mascarade » pour les proches de cette gendarme qui se plaignait du « harcèlement » et du « racisme » de ses collègues.

C’est une nouvelle désillusion judiciaire pour ses proches. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon a prononcé un non‐lieu, ce jeudi 15 janvier, au terme de la nouvelle enquête sur la mort de Myriam Sahkri.

Pour rappel, le corps sans vie de cette gendarme de 32 ans avait été retrouvé le 24 septembre 2011 à Lyon, dans son appartement de la caserne Delfosse, dans le 2e arrondissement. Elle était assise sur le canapé, une balle de 9 millimètres dans l’abdomen, son arme de service à ses pieds. Aucune trace de lutte ni d’effraction n’avait été relevée, et les fenêtres étaient fermées avec la porte verrouillée de l’intérieur.

L’enquête avait donc conclu au « suicide », une thèse à laquelle

