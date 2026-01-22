Un coup de tonnerre résonne dans l’enceinte du palais de justice de Nantes, ce vendredi 16 janvier 2026. Comme un lointain écho au tir meurtrier du CRS qui a tué Aboubacar Fofana le 3 juillet 2018, lors d’un contrôle dans le quartier populaire du Breil, à Nantes. L’auteur du coup de feu, Rabah Hadjadji, a été condamné à sept ans de prison ferme avec mandat de dépôt par la cour criminelle départementale de Loire‐Atlantique.

À l’issue d’une semaine de procès, après une procédure déjà longue de près de huit ans, l’avocat général n’avait requis que deux ans de prison ferme aménageables pour ces « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ». Des réquisitions que trouvait déjà « catastrophiques » l’avocat de la défense, Me Laurent‐Franck Liénard.

Les cinq magistrats professionnels de la cour ont tranché à l’issue de débats parfois fastidieux. Relevée par l’avocat général, « l’apparente froideur » du policier désormais condamné y a notamment contrasté avec celle de ses quatre collègues CRS de travail de l’époque. « Depuis huit ans, on ne tourne jamais la page… Il y a toujours des souvenirs », souffle Benjamin, l’un d’eux.