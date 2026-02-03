Scandale des PFAS : près de 200 riverains du sud de Lyon assignent en justice Arkema et Daikin

La procédure civile, coordonnée par l’association Notre affaire à tous, vise à obtenir le versement de près de 36 millions d'euros d’indemnités aux riverains de la vallée de la chimie concernés par les rejets de « polluants éternels » des deux industriels.

Ils promettent déjà « l’un des plus grands procès civils d’Europe ». 192 habitants de la métropole de Lyon ont annoncé mardi 3 février avoir assigné en justice les groupes Arkema et Daikin Chemical pour réclamer des indemnités en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait des rejets de PFAS par les deux industriels implantés à Pierre‐Bénite.

Cette procédure civile, lancée devant le tribunal judiciaire de Lyon, est coordonnée par l’association Notre Affaire à tous, accompagnée du cabinet d’avocats Kaizen. Elle est le fruit d’une initiative lancée il y a un an, avec la création d’une plateforme en ligne pour