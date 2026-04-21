Des PFAS dans l’air : destination « le petit Pékin français »

Mordant, décalé et toujours drôle. Chaque semaine, la dessinatrice Twister pose son regard sur une publication de Mediacités ou une autre actualité locale. Cette semaine, retour sur la contamination de l'air aux PFAS dans l'agglomération lyonnaise.

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Dans l’eau qu’on boit, les légumes qu’on cultive, les œufs de nos poules… et désormais l’air qu’on respire. Dans un rapport rendu public il y a quelques jours, l’association Atmo Auvergne‐Rhône‐Alpes, agréée par le ministère de l’Écologie pour mesurer la qualité de l’air, a révélé des mesures inédites sur les PFAS, molécules d’origine industrielle nocives pour la santé humaine.

Les résultats mettent en évidence la présence de « polluants éternels » dans l’air à Lyon et à Oullins‐Pierre‐Bénite. Dans cette dernière commune, où sont implantés les usines des chimistes Arkema et Daikin, les niveaux de pollution aux PFAS sont proches de situations observées dans d’autres zones industrialisées, comme en Chine.

Retrouvez ci‐dessous l’article publié dans « L’Œil de Mediacités » qui a inspiré notre dessinatrice :

Chaque semaine, Twister pose son regard sur un article précédemment publié dans les pages de Mediacités Lyon ou sur une autre actualité locale. Pour découvrir l’humour et le coup de crayon de notre talentueuse dessinatrice, faites donc un tour sur son site ou sur son compte Instagram.