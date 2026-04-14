Des PFAS signés Arkema et Daikin retrouvés dans l’air respiré par les Lyonnais

Des mesures inédites de la qualité de l’air mettent en évidence la présence de « polluants éternels » à Lyon et Oullins-Pierre-Bénite. La plupart de ces molécules correspondent à celles utilisées par les deux industriels au cœur du scandale sanitaire de la vallée de la chimie.

Ils ne sont jamais cités nommément dans les 31 pages du rapport publié ce lundi 13 avril par Atmo Auvergne‐Rhône‐Alpes, l’association de mesure de qualité de l’air agréée par le ministère de l’Écologie. Pour autant, l’étude fait plusieurs fois référence à ces « deux sites industriels […] producteurs de fluoropolymères » installés dans le bassin industriel d’Oullins‐Pierre‐Bénite : les usines d’Arkema et de Daikin.

Depuis 2022, ces deux géants de la chimie sont