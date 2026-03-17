Vénissieux : pour sauver son fauteuil face à LFI, la communiste Michèle Picard fusionne avec Mokrane Kessi

La maire de la troisième ville du Grand Lyon en nombre d’habitants cède un futur poste d’adjoint, en cas de victoire, et trois autres places de sa liste à cet ancien élu au parcours politique très sinueux.

« La seule qui nous a appelés, qui nous a respectés, c’est Michèle Picard ». Confirmant une information d’Expressions, journal lié à la ville de Vénissieux, Mokrane Kessi, 59 ans, annonce à Mediacités avoir topé avec la maire sortante communiste de Vénissieux. Sa liste « Union populaire », qui a recueilli 6,05 % des suffrages (soit 686 voix) au premier tour du scrutin municipal, fusionne avec celle de Michèle Picard.

Pour celle‐ci, cette alliance représente une (petite) bouffée d’oxygène et