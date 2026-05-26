Grand Lyon : Véronique Sarselli s’entoure de collaborateurs passés chez Laurent Wauquiez

La présidente LR de la métropole de Lyon Véronique Sarselli. Photo : N.Barriquand/Mediacités.

Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Nicolas Barriquand

Outre sa « dircab » Stéphanie Pernod, la nouvelle présidente LR de la Métropole a composé son cabinet en recrutant des profils précédemment en poste à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Au moins, elle ne doit rien à Laurent Wauquiez et ne dépendra pas de lui ». Le 22 mars dernier, au soir de la victoire de Véronique Sarselli aux élections métropolitaines, c’est ainsi que se consolait un élu écologiste battu. Depuis, la nouvelle présidente (Les Républicains) du Grand Lyon s’est installée à la présidence de la puissante collectivité aux 4 milliards d’euros de budget et s’est attelée à constituer son équipe.

Côté exécutif, la liste fait la part belle aux maires LR du territoire et ménage un peu de place à l’allié Jean‐Michel Aulas et à ses proches. Elle a été dévoilée dès le 30 mars dernier. Côté cabinet, les recrutements se sont étalés tout au long du mois d’avril. Et ils concernent plusieurs collaborateurs

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