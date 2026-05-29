Marché du nettoyage de la gare de Perrache : la métropole de Lyon à nouveau devant la justice

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Un salarié de la société de nettoyage Arc-en-Ciel en grève, le 8 juin 2021. Photo : MP

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Morgane Jean (Presspepper)

L'ex-titulaire du marché du nettoyage de la gare routière de Lyon-Perrache contestait, ce jeudi 28 mai, devant la cour administrative d'appel de Lyon, son éviction en 2022 par la Métropole. 22 salariés s'étaient retrouvés sur le carreau après la décision de la collectivité, alors écologiste, de réserver le marché à une entreprise d'insertion. 

Le Grand Lyon a‑t‐il commis une faute entraînant la faillite d’une entreprise et laissant vingt‐deux salariés sans solution de repli ? L’ex‐titulaire du marché du nettoyage de la gare routière de Perrache contestait, ce jeudi 28 mai devant la cour administrative d’appel de Lyon, son éviction au profit d’une entreprise de réinsertion en 2022.

Dès juillet de cette année‐là, la métropole de Lyon, dirigée alors par les écologistes, avait lancé une

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