La directrice de cabinet de Véronique Sarselli conteste sa démission d’office de la Région

Stéphanie Pernod, l’ex-numéro 2 de Laurent Wauquiez, qui a rejoint le cabinet de la nouvelle présidente du Grand Lyon, a dû quitter son mandat régional suite à un arrêté préfectoral. Une décision qu’elle remet en cause devant le Conseil d’Etat, comme l’a repéré Mediacités.

D’une ombre à l’autre. Première vice‐présidente de Laurent Wauquiez, après sa réélection à la tête de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes en 2021, Stéphanie Pernod a rejoint Véronique Sarselli au Grand Lyon au poste hautement stratégique de directrice de cabinet. Cette ancienne professeure agrégée de philosophie avait auparavant dirigé la campagne métropolitaine victorieuse de l’ancienne maire LR de Sainte‐Foy‐lès‐Lyon.

Dans le microcosme politique, le transfert de Stéphanie Pernod a été perçu comme