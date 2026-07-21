Chaufferie au bois à Saint‐Genis‐Laval : ça sent le gaz

Selon les informations de Mediacités, les services de la métropole de Lyon planchent sur l’abandon de la combustion de biomasse pour ce futur équipement, au profit du gaz. Pendant la campagne électorale, Véronique Sarselli s’était opposée à ce projet fortement contesté dans la commune du sud-ouest lyonnais.

Vue d'architecte de la future chaufferie de Saint-Genis-Laval utilisée en réunion publique par la métropole de Lyon. Image : Métropole de Lyon.

Sur l’épineux projet de chaufferie de Saint‐Genis‐Laval [(re)lire notre enquête sur Mediacités], Véronique Sarselli s’apprête-t-elle à sortir du bois ? Formulé autrement : alors que les records absolus de chaleur n’ont cessé de tomber ces trois derniers mois, la présidente LR de la métropole de Lyon va‐t‐elle – à rebours des préconisations des experts du Giec – renforcer la part consacrée aux énergies fossiles dans le territoire ?

La patronne du Grand Lyon, qui a donné de premiers gages aux adeptes de la voiture dans la capitale des Gaules (confer la réouverture actée de la rue Grenette aux automobilistes), cherche le meilleur moyen, le moins onéreux pour la collectivité [lire plus bas], de

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Publié le

Temps de lecture : 4 minutes

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Par Hervé Pupier

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