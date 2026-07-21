Chaufferie au bois à Saint‐Genis‐Laval : ça sent le gaz

Sur l’épineux projet de chaufferie de Saint‐Genis‐Laval [(re)lire notre enquête sur Mediacités], Véronique Sarselli s’apprête-t-elle à sortir du bois ? Formulé autrement : alors que les records absolus de chaleur n’ont cessé de tomber ces trois derniers mois, la présidente LR de la métropole de Lyon va‐t‐elle – à rebours des préconisations des experts du Giec – renforcer la part consacrée aux énergies fossiles dans le territoire ?

La patronne du Grand Lyon, qui a donné de premiers gages aux adeptes de la voiture dans la capitale des Gaules (confer la réouverture actée de la rue Grenette aux automobilistes), cherche le meilleur moyen, le moins onéreux pour la collectivité [lire plus bas], de