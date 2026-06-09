C’est – de nouveau – un triste record : 26 personnes sans domicile fixe sont décédées, l’an passé, dans la métropole lyonnaise. Quatre d’entre elles ont péri dans l’incendie d’une cave d’un immeuble du 3e arrondissement de Lyon.

Cinq morts de plus que l’année précédente, dont un bébé de 11 jours, à Bron, en janvier. En 2025, 26 personnes sans domicile fixe sont mortes « à la rue » dans la métropole de Lyon, d’après le décompte national du collectif Les Morts de la rue, publié par le journal La Croix.

Comme chaque année depuis 2019, Mediacités Lyon s’en fait l’écho pour notre territoire. Et, comme l’an passé, le nombre de décès constatés sur la voie publique, dans « des abris de fortune » (parking, cabane de chantier, métro) ou des centres de soins et d’hébergement d’urgence a dépassé le précédent record. Une tendance