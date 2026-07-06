Véronique Sarselli acte le retour de la voiture sur la Presqu’île de Lyon

La rue de Grenette en juin 2025. Photo : Corentin Eustacchi / CC Wikimedia Commons

Publié le

Temps de lecture : 3 minutes

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Par Mathieu Périsse

Dans une interview au Progrès, la présidente de la métropole de Lyon a annoncé une réouverture de la rue Grenette aux voitures en septembre. Une mesure qui s'inscrit dans une réorganisation plus globale de la Zone à trafic limité, instaurée il y a un an sur la Presqu'île par les écologistes.

Vroum vroum… Les riverains et les usagers de la rue de Grenette vont devoir réapprendre à vivre avec la mélodie des bagnoles. Dans une interview au Progrès, accordée à l’occasion de ses « 100 jours » au pouvoir, la présidente (Les Républicains) de la métropole de Lyon a confirmé son intention de remanier en profondeur la Zone à trafic limité (ZTL) de la Presqu’île de Lyon. A commencer par la rue Grenette, un axe qui cristallise les débats depuis plus d’un an et qui pourrait être rouvert à la circulation en septembre prochain.

Entrée en vigueur en juin 2025 à l’initiative des écologistes, la ZTL s’étend du bas des Pentes de la Croix‐Rousse jusqu’à la place Bellecour. Dans ce périmètre, le

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