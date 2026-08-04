« Rejoins‐moi ! » : la campagne électorale lyonnaise entre tractations et débauchages

L’art de se hâter lentement. En ce début du mois de novembre 2025, Grégory Doucet le répète aux journalistes du Progrès : « Ce n’est pas le temps de la campagne. » Bien sûr, Jean‐Michel Aulas est crédité de 47 % dans les derniers sondages (pour le premier tour !). Certes, la candidature « populaire » de l’ancien patron de l’Olympique lyonnais est une « déflagration » qui « peut faire peur ». Mais promis, la bulle Aulas, faux‐nez d’une « offensive des droites les plus dures », va se dégonfler. « Je ne vais pas m’emballer à six mois du scrutin », tempère le maire écologiste de Lyon dans le quotidien régional.

Vraiment ? Deux jours plus tard, le 4 novembre, le même Grégory Doucet s’affiche bras dessus, bras dessous, avec ses partenaires de gauche devant le Ninkasi de la Guillotière, dans le 3e arrondissement de Lyon. Socialistes, communistes, militants de Place publique ou de Génération.s… « C’est l’union de la gauche et de l’écologie », vante le maire. Et de promettre une « campagne joyeuse » pour continuer les « transformations visibles et puissantes dans la vie des gens » entamées lors du premier mandat.