La candidate LREM à l’élection municipale nantaise, Valérie Oppelt, ne présentera sa liste complète que vendredi, à bord d’un bateau amarré sur la Loire. Mais quelques noms et positions ont d’ores et déjà commencé à fuiter, sans que la tête de liste ne les confirme encore. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la candidate macroniste joue à fond la carte du « en même temps » chère au président de la République. Sa liste, qui embarque à bâbord et à tribord, commence même doucement à ressembler à une arche de Noé politique.

C’est ainsi que l’on trouvera, à la place de numéro 2, un ancien de la majorité socialiste municipale, Mounir Belhamiti, suppléant du député François de Rugy qu’il avait remplacé à l’Assemblée nationale, lors de son passage au gouvernement. Pour équilibrer politiquement et paritairement le navire, Sarah El Haïry occupera la troisième position. Ex-UMP, la députée de la 7ème circonscription de Loire-Atlantique, est aujourd’hui porte-parole du MODEM. Alternance homme/femme, gauche/droite oblige, la quatrième place reviendrait,