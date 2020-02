Saint-Herblain : règlements de compte à La République En Marche en vue des municipales

[Info Mediacités] Matthieu Annereau, candidat LREM à Saint-Herblain présentera sa liste jeudi prochain. Une liste qui n’est pas du goût de certains anciens postulants à l’investiture En Marche. Ils viennent d’envoyer une lettre assassine à la commission nationale d’investiture du parti. Mediacités a pu la consulter et en publie des extraits.

« Municipales 2020 : Investi par En Marche à Saint-Herblain, Matthieu Annereau peine à rassembler », titrait Mediacités en septembre dernier. A une semaine de la présentation de la liste du candidat macroniste prévue le 13 février, l’information se confirme. Pour tout dire, nous étions même – largement – en-dessous de la vérité.

Petit retour en arrière : il y a un peu moins de six mois, la troisième ville de Loire-Atlantique (46 000 habitants) comptait pas moins de quatre prétendants à l’investiture LREM : le conseiller municipal d’opposition(ex LR) au maire (PS) Bertrand Affilé, Matthieu Annereau ; la députée LREM Anne-France Brunet (dont Mathieu Annereau est le suppléant à l’Assemblée nationale) ; le responsable du comité local En Marche, Jordan Allory (ex-PS) ; et l’ancienne responsable des Jeunes avec Macron 44 (ancienne proche LR), Camille Jaffrelo. Bref, que du beau monde et un fauteuil pour quatre. Le 18 septembre, les instances nationales du parti présidentiel tranchaient et accordaient à Matthieu Annereau le précieux sésame électoral. Le conseiller municipal d’opposition promettait alors de rassembler les troupes macronistes avant le premier tour de l’élection municipale.

Une lettre incendiaire

Loupé. Comme peut le révéler aujourd’hui Mediacités, non …