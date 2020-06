Municipales : un mystérieux sondage sur le transfert du CHU de Nantes

C’est l’un des sujets phares d’une campagne de second tour devenue bien atone à Nantes. Alors que les débats se font rares et ne semblent pas susciter l’enthousiasme des foules, la question de la construction du futur CHU sur l’île de Nantes est l’une des seules à émerger un peu. A plus d’un milliard d’euros le projet, on pouvait difficilement s’attendre à moins…

Nouvelles alliées, Johanna Rolland (PS) et Julie Laernoes (EELV) en ont fait l’un des 5 points de désaccord officiel de leur contrat de mariage, tandis que, début juin, Laurence Garnier (LR) et Valérie Oppelt (LREM) lui consacraient toutes les deux une conférence de presse. La première pour réaffirmer son opposition au projet. La seconde pour lui maintenir son soutien.

Signe, sans doute, de son importance et de son caractère clivant, le transfert du CHU sur l’île de Nantes fait l'objet ces derniers jours d’un curieux sondage en ligne auprès des Nantais. Lancé mardi 16 juin, il est réalisé par MB Action, un « institut de sondage indépendant » installé à Bouaye, au sud de Nantes. Le directeur de cette société spécialisée en prospection téléphonique ne souhaite pas divulguer le nom de son client. Il précise néanmoins que ce questionnaire est proposé dans le cadre des élections municipales.

Des questions plutôt "orientées"

La nature des questions laisse peu de doute sur l’opinion du commanditaire. Et – magie de la science sondagière – sur les résultats qui en découleront sans . . .