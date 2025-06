Tracts municipaux dans les boîtes aux lettres pour inviter les habitants à rencontrer le maire en juin. Campagne massive d’affiches de propagande sur les panneaux JCDecaux depuis des semaines. Omniprésence dans les rues du logo municipal « J’aime vivre à Toulouse » étrangement similaire à celui de sa majorité…

En ce printemps 2025, Jean‐Luc Moudenc mobilise toute la puissance de la collectivité pour vanter son bilan à moins d’un an des élections municipales. Le maire‐président de Toulouse en a tout à fait le droit. Ce n’est qu’à partir du 1er septembre prochain, lorsque la prochaine campagne municipale débutera, qu’il devra se contenter des moyens importants de son microparti pour convaincre les Toulousains et les Toulousaines de voter pour lui en mars 2026.

Les règles n’étaient pas différentes en 2020 lors des précédentes élections municipales. Et pourtant ! Des échanges de courriels que Mediacités a pu consulter laissent apparaître un étonnant mélange des genres entre les moyens d’un maire et ceux d’un candidat en campagne. Les extraits ci‐dessous parlent d’eux-mêmes.

Des salariés municipaux missionnés

Mars 2020. La France confinée angoisse face au coronavirus. Le premier tour des élections municipales est passé. A Toulouse, Jean‐Luc Moudenc vire en tête au soir du 15 mars, mais l’addition des trois listes de gauche le place en difficulté. Heureusement pour lui, le second tour a été reporté sine die à cause de l’épidémie. Le maire sortant dispose d’un répit pour relancer sa campagne.

Dans l’ombre, Arnaud Mounier, son directeur de cabinet, s’active pour préparer la suite. Ce mardi 31 mars 2020, en milieu d’après-midi, le fidèle parmi les fidèles envoie par courriel ses « consignes » à quatre proches collaborateurs rémunérés par la collectivité.

« J’adresse à chacun une série de mails‐types (potentiellement plusieurs par personne) afin de récapituler les missions de chacun pour la sortie de crise, écrit‐il. Votre mission sera d’élaborer, pour la future campagne, des messages politiques, des messages humains, et des messages nouveaux (…) nécessaires pour que notre communication de campagne soit moins infrastructures et données techniques. »

Il poursuit : « Tout cela sera nourri des travaux préalables d’analyse des résultats par bureau de vote, du bilan critique de notre campagne et de celle de nos adversaires, du recensement plus approfondi des désaccords et déclarations outrancières de nos opposants depuis 2008. Ces messages seront intégrés dans les fiches argumentaires normées dont j’ai validé le modèle il y a une ou deux semaines. »

Un directeur de cabinet très impliqué

À quel titre agit‐il de la sorte ? A cette date, Arnaud Mounier est toujours directeur de cabinet du maire, rémunéré par la collectivité. La gestion de la campagne ne relève pas de ses prérogatives, mais de celles de Sandy Sagnard, nommé officiellement à la mi‐octobre 2019. L’intéressé a été remercié quelques jours plus tôt, au lendemain des résultats du premier tour. Son poste est alors vacant et va le rester officiellement jusqu’à la fin mai.

La preuve ? On la trouve dans le récapitulatif des bulletins de salaire et contrats disponible dans les comptes de Jean‐Luc Moudenc déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Bien que caviardé, le document montre que ce n’est que le 28 mai 2020 qu’Arnaud Mounier prend officiellement la relève, et ce jusqu’au 28 juin suivant, date du second tour.

L’homme de confiance de Jean‐Luc Moudenc a cependant les choses déjà bien en main. En réalité, c’est lui qui aurait dirigé la campagne depuis le début, tirant les ficelles au‐dessus de Sandy Sagnard. « Je n’ai jamais reçu une seule consigne de la part de ce dernier. Au cabinet du maire, certains le surnommaient “Sandy Scuter” », rigole encore une petite main du cabinet rencontrée par Mediacités.

Une campagne sous pseudo

Un échange daté du jeudi 5 décembre 2019 illustre bien les rapports hiérarchiques entre Sandy Sagnard et Arnaud Mounier. Ce jour‐là, alors qu’un froid soleil d’hiver peine à réchauffer les façades du Capitole, Sabine Villeneuve, directrice adjointe au cabinet du maire, transmet un « récap des moments type presse à venir » à son N+1. Dans la …