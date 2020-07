Nantes Métropole : Johanna Rolland et les socialistes gardent le contrôle

Les mots changent mais qu’en sera t-il des actes ? Dans son discours d’investiture, Johanna Rolland, plutôt mieux réélue qu’attendu (72 pour, 22 contre et 5 abstentions), affirme vouloir « tracer le chemin d’une autre Métropole ». « Nos politiques, aussi ambitieuse soient-elles, doivent être à la hauteur des regards de nos concitoyens, affirme la maire de Nantes lors du premier conseil communautaire du mandat, ce vendredi 10 juillet. Il n’y a pas d’un coté une Métropole urbaine et de l’autre rurale. Je crois à l’alliance des territoires, notamment au sein du pôle Nantes-Saint-Nazaire et avec la création d’une conférence des intercommunalités. »

« Une autre Métropole », d’accord, mais avec les mêmes aux commandes.