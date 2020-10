Quand Lactalis pollue les eaux de Loire-Atlantique

Manquements à la sécurité alimentaire, pollution des rivières, dissimulation d’informations, évasion fiscale à grande échelle, chasse aux lanceurs d’alertes, recyclage de fromages souillés… N’en jetez plus, la coupe est pleine ! Pêle-mêle, voici donc quelques unes des pratiques de Lactalis (Lactel, Président, Bridélice, Galbani, La Laitière, etc) dévoilées cette semaine par nos confrères de Disclose.

Pendant un an, Mathias Destal, Marianne Kerfriden, Inès Léraud et Geoffrey Livolsi, quatre journalistes de ce média d’investigation indépendant ont enquêté sur cet « ogre du lait » qui a vu le jour il y a plus de 80 ans à Laval, en Mayenne. Un an passé à recueillir des témoignages inédits, interroger des spécialistes, éplucher des centaines de documents administratifs et juridiques. Un an de travail qui jette une lumière – au lait – crue sur ce géant de l’agroalimentaire français, 15 000 salariés et 20 milliards d’euros de chiffre d’affaire.

Pendant un an, @Disclose_ngo a enquêté sur le leader mondial du lait. Pour la première fois, nous vous dévoilons l'étendue des dérives et le sentiment d'impunité qui règne au sein de la multinationale Lactalis. Premier volet. https://t.co/SUgJWPMoGP — Disclose (@Disclose_ngo) October 19, 2020

Diffusés au fil de la semaine, les cinq épisodes de l'enquête reviennent donc sur les pratiques industrielles, sociales, fiscales et . . .