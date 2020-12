Lutte contre la pollution de l’air : Nantes en progrès pour Greenpeace et le Réseau action climat

« La dynamique de Nantes en matière de lutte contre la pollution de l’air liée au transport est globalement en bonne voie ». Voilà comment le réseau Action climat, Greenpeace et l’Unicef évaluent les engagements de Johanna Rolland et de la ville de Nantes pour la lutte contre la pollution de l’air. Dans un rapport publié aujourd’hui, jeudi 3 décembre, les trois organismes jugent les efforts fournis par les (nouvelles) municipalités des douze plus grandes agglomérations françaises.

Conclusion ? Cinq mois après les élections municipales et un an après un précédent rapport, Nantes semble plutôt en progrès. Alors qu’elle obtenait trois mentions « encore timide » (sur six catégories étudiées) en décembre 2019, sa « carte de transport » n’en comporte plus que deux. L’étude salue notamment la généralisation de la circulation à 30 km/heure et l’extension prévue de la zone à trafic limité.

En retard pour « la sortie des véhicules polluants »

Au rang des satisfécits, elle relève également que la ville est l’une des seules « à proposer la généralisation de solutions pour réduire la présence des voitures aux abords des écoles », la baisse des tarifs de la Tan ou encore l’augmentation prévue du budget vélo de 13 à 30 euros par habitant. Ce qui vaut à la ville quatre mentions « en bonne voie ».

Principal point noir identifié par le réseau Action climat, Greenpeace et l’Unicef : la sortie des v . . .