Régionales en Pays de la Loire : Morançais fait durer le (faux) suspens, de Rugy se déclare

Une heure d’interview sur France 3 Pays de la Loire dimanche 25 avril, une autre heure d’entretien sur Hit West deux jours plus tard et… toujours rien. Ces derniers jours, Christelle Morançais a eu deux fois l’occasion d’annoncer officiellement qu’elle briguera en juin prochain un nouveau mandat à la tête du conseil régional des Pays de la Loire. Et par deux fois elle n’en a rien fait, s’accrochant bec et ongles à son secret de polichinelle.

Car cela fait longtemps que la candidature de la présidente (LR) sortante ne fait plus aucun doute. Comme Mediacités le racontait début avril, elle dispose depuis le 16 mars d’une association destinée à assurer le financement de sa campagne. Dans son entourage, après avoir expliqué qu’elle souhaitait « rester maîtresse de son calendrier », on s’évertue désormais à entretenir le (faux) suspens dans le (faux) suspens. « Son annonce ne va pas être classique », promet ainsi un poids lourd de la droite régionale. On verra bien. En attendant son attitude, elle, est très ordinaire.

Morançais, comme Rottner et Wauquiez

Christelle Morançais n’est en effet pas la seule présidente sortante . . .