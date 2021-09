Divisions au sein de l’opposition LREM à Saint-Herblain

Depuis sa réélection en juin 2020 à la tête de la mairie de Saint-Herblain, le socialiste Bertrand Affilé avait face à lui deux groupes d’opposition. Il en aura bientôt un troisième. Hier, mercredi 8 septembre, Sébastien Alix (Modem) et Catherine Manzanares (sans étiquette), ont annoncé leur départ du groupe « Entendre et Agir ensemble pour Saint-Herblain » et la création d’un nouveau groupe baptisé « Saint-Herblain d’abord ». Deux groupes auxquels il faut encore ajouter celui des élus écolos, LFI et citoyens, avec lesquels Bertrand Affilé avait refusé de faire alliance entre les deux tours.

Les deux conseillers municipaux avaient été élus en juin dernier sur la liste LREM menée par Matthieu Annereau. Chez les marcheurs locaux comme au sein de la liste l’entente n’était déjà pas au beau fixe, minée par des débats sur la ligne politique et les querelles entre candidats à l'investiture LREM. Une année passée sur les bancs de l’opposition n’a apparemment rien arrangé. Dans un communiqué, les deux élus mettent en avant des désaccords réguliers sur la politique municipale avec les trois autres membres du groupe pour justifier leur départ.

Mais celui-ci s’explique également pour des raisons plus politiques. Principaux problèmes : le soutien apporté par Matthieu Annereau à Christelle Morançais (LR) plutôt qu'au macroniste François de Rugy, lors des dernières élections régionales. Mais aussi la candidature d’Alexandra Jacquet, une autre conseillère herblinoise, face à un binôme LREM lors des départementales. « Nous nous questionnons sur ces choix de soutenir un parti d'opposition de la part de 2 élus se présentant comme élus de la Majorité Présidentielle et élus à ce titre par les Herblinoises et Herblinois, écrivent-ils. Face à un virage évident du groupe et de son président en direction de Les Républicains, il nous semble pertinent de nous séparer après cette 1ère année de mandat. Les électeurs qui ont choisi notre liste ne peuvent être trahis par des choix qui nous semblent politiciens et d'opportunité ».