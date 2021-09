Conflit d’intérêts : l’exercice d’équilibriste de David Samzun, maire de Saint-Nazaire

Mardi 28 septembre, le président de la CARENE et maire (PS) de Saint-Nazaire a ouvert le conseil communautaire par une leçon de droit. Le sujet de l'exposé ? Les conflits d'intérêts. David Samzun a demandé à son directeur général des services de rappeler les contours juridiques de ce délit. Habilement, le président de la CARENE a présenté les nouvelles recommandations qu'il soumet aux maires de la communauté d'agglomération, à savoir l'obligation de se déporter (ne pas participer aux votes) lorsque l'élu est aussi administrateur d'un organisme para-municipal ou communautaire (SEM, SPL...) en lien avec la délibération à adopter.

Un rappel de la loi savoureux quand on se souvient que David Samzun lui-même est actuellement soupçonné de conflit d’intérêts par l’association Anticor, comme Mediacités le révélait il y a trois semaines. L’association anticorruption pointait justement le fait que David Samzun ne s’était jamais déporté lors du vote de délibérations municipales et communautaires concernant le CISN, un promoteur immobilier local dont son épouse est directrice de la communication. S’il n’a pas fait mention de cette affaire mardi, reste à voir si David Samzun participera ou non au vote lorsque des projets liés au CISN arriveront à l’ordre du jour des prochains conseils municipaux et communautaires...

En attendant, la Procureure de la République de Saint-Nazaire n'a pas, à ce jour, fait savoir si elle ouvrait ou non une enquête préliminaire suite au signalement d'Anticor.