Transfert du CHU de Nantes : coup d’arrêt pour le collectif d’opposants au projet

Plus de publication sur les réseaux sociaux depuis le 14 août, une pétition adressée à Olivier Véran qui stagne à moins de 3 000 signatures. Du côté du collectif "Stop au transfert du CHU de Nantes" l’encéphalogramme reste désespérément plat. Lancé en novembre 2020, cet étonnant attelage qui rassemblait les opposants à la construction d'un nouveau CHU sur l’île de Nantes semble en état de mort clinique. Pèle mêle, on y trouvait le Galea , une association de médecins et cadres de santé (plutôt retraités), mais aussi à gauche la CGT du CHU de Nantes, Nantes en commun·e·s ou encore Attac 44, et à droite, le groupe d’opposition municipale d’Union de la droite et du centre. Après un an de travail en commun, chacun semble être retourné à ses occupations et à sa place sur l’échiquier politique.

« Nous ne sommes pas d’accord sur le projet alternatif à porter. Or c’est désormais là-dessus que nous voulons concentrer nos forces pour être plus audibles », justifie Damien Bastian, l’une des chevilles ouvrières du collectif. Le militant de Nantes en commun·e·s reconnaît d'ailleurs « une difficulté à mobiliser la population sur ce combat local malgré quelques victoires, notamment sur le nombre de lits [la direction a annoncé en juin que 192 ne seront finalement pas supprimés, NDLR] ». Un nouveau "collectif Santé" (son nom temporaire) regroupant syndicalistes, soignants et militants de gauche est en cours de création, pour réfléchir à un « service public de santé moins concentré à Nantes ».

A droite, du côté de l’opposition (UMP, puis LR et apparentés), on plaide historiquement pour un regroupement des services du CHU sur le site de l’hôpital Nord-Laënnec. Bref, pour une concentration, mais ailleurs que sur l’île de Nantes. Des approches différentes, donc, qui signent la fin du collectif. « On ne peut pas parler de dissolution, car nous n'avons jamais été une association, nuance pour sa part la conseillère municipale (LR) Sophie von Goethem. Il y aura juste plus d'actions chacun de notre côté. Nous, sur l'aspect plus institutionnel. Eux, sur des actions plus bruyantes, avec lesquelles nous n’étions pas toujours à l’aise », ajoute l’élue qui dit percevoir « une certaine gêne à Nantes en commun·e·s ou LFI de s’afficher avec nous ». Et la réciproque est vraie, comme a pu l'observer Mediacités auprès de plusieurs sympathisants de droite.

