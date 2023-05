Un « vrai défi »… En octobre 2020, voilà comment la Chambre régionale des comptes (CRC) des Pays de la Loire qualifiait déjà le financement du projet de construction d’un nouvel hôpital sur l’île de Nantes [Lire notre décryptage de l’époque]. Un peu moins de trois ans plus tard et alors que douze grues s’activent sur le chantier du futur établissement, les magistrats financiers ne disent pas autre chose. A les lire, le défi semble même avoir viré au casse‐tête.

Lundi 15 janvier, la CRC a en effet rendu public son « rapport flash » consacré au projet. Une quarantaine de pages d’analyses qui prolongent et mettent à jour leurs travaux initiaux pour tenir compte des changements intervenus entre temps.

Et quels changements ! Depuis, la crise du Covid et le Ségur de la Santé ont entrainé une substantielle modification de la politique de l’Etat en matière de fermetures de lits hospitaliers (le futur CHU en comptera finalement 13% de plus que prévu en 2013, soit 1417) et de rémunération des soignants. Peu après, la guerre en Ukraine et l’inflation sont venues bouleverser le secteur de la construction, provoquant notamment une hausse du prix des matériaux.

https://www.mediacites.fr/decryptage/nantes/2020/10/15/pour-la-chambre-regionale-des-comptes-financer-le-futur-chu-de-nantes-releve-du-defi/

Au moins 55 millions d’euros de surcoût

Enfin, sur le terrain, outre l …